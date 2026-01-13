Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Kırşehir’de kahvehaneye kumar baskını

Kırşehir’de kahvehaneye kumar baskını

10:0813/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kumar baskınında ele geçirilenler.
Kumar baskınında ele geçirilenler.

Kırşehir’de kumar oynadığı tespit edilen kahvehaneye operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye, ’Kabahatler Kanunu’ kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı sırada masada bulunan bin 200 TL nakit paraya da el konuldu.


İş yeri sahibi S.Y. hakkında ’kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.

#Asayiş
#kumar
#Kırşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi şirketler halka arz oluyor? Ocak ayı halka arz takvimi