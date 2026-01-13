Kırşehir’de kahvehaneye kumar baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye, ’Kabahatler Kanunu’ kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı sırada masada bulunan bin 200 TL nakit paraya da el konuldu.