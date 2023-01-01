Zonguldak 25,1 dereceyle dün Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar" verilerine göre, Zonguldak dün Türkiye'nin en sıcak ili olarak kayıtlara geçti.

Samsun’da 19 Ocak’ta yalancı bahar yaşanırken, termometreler 24,1 dereceyi gösterdi. Bu yıl ise küresel ısınmanın etkisi ve iklim değişikliği nedeniyle Samsun’da insanlar neredeyse mont giymeden kışı geçiriyor. Yağışların oldukça azaldığı Samsun’da termometreler 24,1 dereceyi gösterirken, vatandaşlar ise tedirgin olduklarını söyledi. Peki Samsun’a ne zaman kar yağacak? Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlardan Muammer Özdemir, ocak ayında ilk kez böyle bir havayla karşılaştığını belirterek, "70 yaşındayım, daha bu yaşıma kadar ocak ayında böyle bir hava görmedim. Yazdan kalma bir gün. İnşallah bunun arkası iyi olur; yağmur ve kar yağar topraklar ıslanır, kıtlık olmaz." dedi.