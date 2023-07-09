Zonguldak-İstanbul kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve bahçeleri su bastı. İlçenin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nden geçen dere, sabah başlayan sağanak nedeniyle taştı. Derenin etrafındaki yollar ve bazı evlerin bahçeleri ile tarım alanları su altında kaldı. Öte yandan, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde de bir tavuk çiftliğini su bastı. Sakarya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.