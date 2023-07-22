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'Zoom' krizi sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında ilk temas

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Yaşanan 'zoom' krizi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez tokalaştı.

16:57 . 22/07/2023 Cumartesi
AA
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu.

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de değişim tartışmaları devam ederken patlak veren Zoom krizi koltuk savaşını iyice kızıştırdı.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Ekrem İmamoğlu ile yaptığı Zoom toplantısının kaydının internete sızması ana muhalefet partisi cephesinde fırtınalar koparırken İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında ilk temas bugün gerçekleşti.

Zoom krizi sonrası ilk temas

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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