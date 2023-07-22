'Zoom' krizi sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında ilk temas

28 Mayıs seçimlerinde alınan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuk mücadelesine giriştiği CHP'de ilk pes eden, son dönemde İmamoğlu ile kavgalı olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. 1,5 ay sonra görevini bırakacağını duyuran Kaftancıoğlu, "Devrediyorum ve rahatlıyorum" dedi.