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Zoom sonrası partililere uyarı: İç meseleleri konuşmayın!

CHP parti yönetimi, değişim yanlılarının Zoom’da yakalanması sonrası milletvekillerine uyarı notunu güncelledi. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yönetimindeki CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Başkanlığı, partililere ‘Parti içinde konuşulan konuları kamuoyu önünde tartışmayın’ uyarısında bulundu.

Uğur Duyan
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bilgi notunda, “Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil, parti içi organlardır” denildi.


‘ACİZ’ DEDİRTMEYİN

Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmanın, ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturacağı vurgulanarak, ‘acizlik’ imajı işlenmemesi gerektiği anımsatıldı. Bu durumun ‘CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vereceği’ne işaret edildi. Raporda, daha çok önceki yıllardaki gibi ‘Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli’ uyarısının yer alması da dikkat çekti.


#politika
#CHP
#Eren Erdem
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