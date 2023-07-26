Zoom sonrası partililere uyarı: İç meseleleri konuşmayın!

Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmanın, ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturacağı vurgulanarak, ‘acizlik’ imajı işlenmemesi gerektiği anımsatıldı. Bu durumun ‘CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vereceği’ne işaret edildi. Raporda, daha çok önceki yıllardaki gibi ‘Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli’ uyarısının yer alması da dikkat çekti.