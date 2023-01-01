|
Gündem

Zoom'culardan destek: İşte Özel'in yanındaki isimler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık için bugün adaylığını açıklayacak. İmamoğlu başkanlığındaki Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Engin Altay’ın Özel ile hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın destekçiler arasında. Özel, adaylık sürecinde İmamoğlu’yla da iş birliği yapacak.

Uğur Duyan
04:00 . 15/09/2023 Friday
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün partisinin liderliği için adaylığını açıklayacak.

Özel’in delege üzerindeki gücü kadar kimlerle ortak hareket edeceği de merak konusu. Seçim yenilgisi sonrası İmamoğlu başkanlığında yapılan ve ifşa olan Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Engin Altay gibi isimlerin de Özel ile birlikte hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özel’e ilk aşamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un destek vermesi bekleniyor. Özel’in adaylık sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iş birliği yapması beklenirken, İmamoğlu’nun bu sürece dışarıdan destek vermesi de masada duran bir diğer seçenek.


#Özgür Özel
#CHP
#adaylık
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ahirete imanın hayata etkisi