Güneş tutulması saat Türkiye’de 12.40’da başlayacak: İşte son güneş tutulmasına ilişkin detaylar

2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu. 2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu. Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Güneş tutulması

Güneş tutulması saat kaçta başlayacak?

Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek parçalı güneş tutulmasının maksimum evresi saat 13.50’de gerçekleşecek, tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’si ay tarafından örtülecek. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek.

Güneş tutulması İstanbul’da saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da güneş tutulması maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Güneş tutulması Ankara’da saat kaçta başlayacak?

Ankara’da güneş tutulması saat 12:40’da başlayacak 15:08’de bitecek.

Güneş tutulması Adana’da saat kaçta başlayacak?

Adana’da güneş tutulması saat 12:48’de başlayacak 15:16’da bitecek.

Güneş tutulması Antalya’da saat kaçta başlayacak?

Antalya’da güneş tutulması saat 12:44’te başlayacak 15:08’de bitecek.

Güneş tutulması Bursa saat kaçta başlayacak?

Bursa’da güneş tutulması saat 12:36’da başlayacak 15:01’de bitecek.

Güneş tutulması Çanakkale’de saat kaçta başlayacak?

Çanakkale’de güneş tutulması saat 12:33’de başlayacak 14:55’te bitecek.

Güneş tutulması Erzurum’da saat kaçta başlayacak?

Erzurum’da güneş tutulması saat 12:49’da başlayacak 15:21’de bitecek.

Güneş tutulması İzmir’de saat kaçta başlayacak?

İzmir’de güneş tutulması saat 12:37’de başlayacak 14:59’da bitecek.

Güneş tutulması Konya’da saat kaçta başlayacak?

Konya’da güneş tutulması saat 12:43’te başlayacak 15:10’da bitecek.

Güneş tutulması Samsun’da saat kaçta başlayacak?

Samsun’da güneş tutulması saat 12:41’de başlayacak 15:12’de bitecek.

Güneş tutulması Gaziantep’te saat kaçta başlayacak?

Gaziantep’te güneş tutulması saat 12:50’de başlayacak 15:20’de bitecek.

Güneş tutulması nasıl olur?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tutulma Avcıları iş birliğinde düzenlenecek etkinlikle, 25 Ekim’de yaşanacak parçalı güneş tutulması Fırat’ın incisi Rumkale’de gözlemlenecek.

2027 yılına kadar Türkiye’den görülebilecek son güneş tutulmasına Gazi şehirlilerin tanıklık edebilmesi için hazırlanan ve ücretsiz olacak etkinlik için başvurular Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nin 0 342 211 12 00 numarası 8840 ve 8841 dahili numaralarından yapılacak.

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Güneş tutulması Gaziantep'te nerede izlenecek?

200 kişinin katılacağı etkinlikte Tutulma Avcıları Rumkale’de bir sunum gerçekleştirecek. Çıplak gözle izlenilmesinin zararlı olduğu tutulmada katılımcılara özel filtreli gözlükler verilecek, teleskopla da takip yapılabilecek. Parçalı güneş tutulması anında ilk temas, maksimum kapanma ve son temas takip edilecek. Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek parçalı güneş tutulmasının maksimum evresi saat 13.50’de gerçekleşecek, tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’si ay tarafından örtülecek.

Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.

Güneş tutulması

Türkiye’de en son Güneş tutulması ne zaman oldu?

Uzay ve havacılık alanında gençlere ilham kaynağı olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 25 Ekim’de gerçekleşecek parçalı güneş tutulması için hazırlıklarını tamamladı. Merkez Güneş tutulmasını gözlemlemek için öğrencileri bekliyor.

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Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif bilim merkezi GUHEM, 25 Ekim’de gerçekleşecek ve Türkiye’den de izlenebilecek parçalı güneş tutulmasını öğrencilerle birlikte gözlemlemek için gün sayıyor. Merkez, hazırladığı özel etkinlikte en önemli gök olayları arasında yer alan tutulmalar hakkında öğrencileri bilgilendirecek ve tutulma merkezde öğrencilerin katılımıyla gözlemlenecek. Parçalı Güneş Tutulması Bursa’da saat 12.35 ile 15.00 arasında görülecek.

Gök olayları arasında güneş tutulmasının çok özel bir yeri olduğunu ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu şunları kaydetti:

“Aslında tam güneş tutulmaları tüm tutulma çeşitleri arasında açık arayla en ilginç ve görkemli olanıdır. Ülkemizden görülen son tam Güneş tutulması 2006 yılında gerçekleşmişti. Ne yazık ki ülkemizde 2060 yılına kadar tam tutulma göremeyeceğiz. Ancak bu arada bazı parçalı Güneş tutulmalarına tanık olacağız. 25 Ekim’deki parçalı güneş tutulması ülkemizin tamamından görülebilecek. Elbette havanın açık olması burada en önemli kriter. Ülkemizden görülebilecek bir sonraki parçalı güneş tutulmasıysa yaklaşık 5 yıl sonra gerçekleşecek.”

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GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tutulmanın parçalı olarak gerçekleşmesi sebebiyle kesinlikle çıplak gözle izlenmemesi gerektiğini kaydetti. Mirahmetoğlu, “Güneş’e çıplak göz ile bakarsak Güneş’ten gelen çok güçlü ışınım görme yeteneğimizin kaybına yol açabilir. Bu sebeple parçalı tutulma halinde olsa bile Güneş’e hiçbir zaman doğrudan bakılmaması gerekiyor. Özel filtreler olmadan çıplak gözle, fotoğraf makinesiyle, dürbün veya teleskopla Güneş’e bakmak gözlerde kalıcı hasara ve görme kaybına sebep olabilir. Biz de bu sebeple tutulmayı izlemek isteyen öğrenci gruplarımız için ‘Güneş Gözlemcisi’ adını verdiğimiz bir tutulma gözlüğü hazırladık. Bu sayede öğrencilerimiz tutulmayı en güvenli şekilde gözlemleyebilecek” dedi.

Güneş tutulması Türkiye’de en iyi nerede izlenecek?

25 Ekim’de gerçekleşecek tutulmanın Dünya’nın hiçbir yerinden tam tutulma olarak gözlemlenemeyeceğini ifade eden Halit Mirahmetoğlu tutulmanın en yüksek oranda gerçekleşeceği bölgenin Asya’nın kuzeyi olacağını söyledi. Mirahmetoğlu, “Burada Güneş’in yüzde 80’inden fazlası örtülecek. Bu bölgeden uzaklaştıkça Güneş’in örtülme oranı azalacak. Tutulmanın Türkiye’de gözlemlenebileceği en iyi yer ülkemizin kuzeydoğusu. Burada, Güneş’in yaklaşık yüzde 60’ı örtülecek. Ülkemizin güneybatısındaysa bu oran yüzde 30 civarında olacak” diye konuştu.

2021'in son Güneş tutulması böyle gerçekleşmişti

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