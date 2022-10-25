Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek. Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek. Rabbimizin kudretini gösteren bu muhteşem olay Türkiye’de de 12.40-15.05 arasında izlenecek.

TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. Peki Güneş tutulması sırasında kılınacak namaz var mı, Güneş tutulurken kılınacak namaz hangisi?

Peygamberimiz Güneş tutulduğunda hangi duayı okurdu?

Resûlullah (s.a.v.), "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" buyurmuştur.

Küsuf namazı nedir?

Güneş tutulması nedeniyle camilerde "Küsuf" namazı kılınacak. Bu arada Körfez'deki bazı Arap ülkelerinde camilerde güneş tutulması (Küsuf) namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Kuveyt Vakıflar Bakanlığı da yarın güneş tutulması namazını kıldırmak üzere ülkedeki camilerdeki görevlilere hitaben bir genelge yayımladı. Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri sosyal medya hesabı üzerinden, yarın yerel saatle 13.45'te Kabe'de küsuf namazının kıldırılacağı duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirliği İslami İşler Dairesi, yarın Dubai'deki camilerde kılınacak küsuf namazının Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu.

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Güneş tutulurken hangi namaz kılınır?

Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz) Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir:

"Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15).

Küsuf ve hüsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.

Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek‘at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için dua etmek vebu anlamda iki rek‘at namaz kılmak güzel (müstehap) bulunmuştur. Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle dua etmiştir:

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"Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım" (Tirmizî, “Da‘avât”, 48, 88; Müslim, “İstiska”, 15).