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Hac kuraları 2023
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, hac kura tarihleri ön başvuru yapan hacı adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 5 Ocak tarihinde başlayan ön başvuru tarihleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Ön başvurularının sona ermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuralarının ertelendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
Hac kuralarının ne zaman çekileceği henüz açıklanmadı. Detaylar paylaşıldığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.
Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.
Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.