6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli deprem sonrası birçok vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde göçük altında kalarak vefat edenlerin şehit olup olmadığı merak konusu oldu. Gündelik hayatta sürekli duyduğumuz şehit terimi Kur’an ve hadislerde de geçmektedir. Şehit, dinî bir terim olarak Allah yolunda öldürülen Müslümanı ifade eder. Allah yolunda ölenlerden başka dinimizde 7 şehitlik mertebesi vardır. Peki depremde ölenlere şehit mi denir? 7 şehitlik mertebesi nedir? Şehitlikle ilgili hadis ve ayetler nelerdir? İşte Diyanetten derlediğimiz bilgilerle soruların cevapları.