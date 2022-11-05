Hafta sonu hava durumu nasıl? 5-6 Kasım 2022 Meteoroloji Hava Durumu Bilgisi

Kasım ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken vatandaşlar soğuk havalar gelmeden dışarının tadını çıkarmak istiyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı?
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL? (5-6 KASIM)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu raporlarını yayımladı.
Hafta sonunun ilk günü 5 Kasım Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de yağış görülüyor. Marmara Bölgesi'nin bazı bölgelerinde pus seyredilecek. Ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak.
6 Kasım Pazar günü, yurdun batı kesimlerinde Ege Bölgesi'nde ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Diğer illerde yağış gözlemlenmiyor.MGM İL İL ANLIK HAVA DURUMU BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN