Özgün Hafta sonu hava durumu nasıl? 5-6 Kasım 2022 Meteoroloji Hava Durumu Bilgisi
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Hafta sonu hava durumu nasıl? 5-6 Kasım 2022 Meteoroloji Hava Durumu Bilgisi

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağış ve kar beklendiği ifade edildi. Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Kasım illere göre hava nasıl? Hafta sonu hava güneşli mi, yağışlı mı olacak? İşte MGM 5-6 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu hava durumu: 5-6 Kasım İstanbul, Ankara, İzmirde hava nasıl olacak? (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)
Hava durumu

Kasım ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken vatandaşlar soğuk havalar gelmeden dışarının tadını çıkarmak istiyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL? (5-6 KASIM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu raporlarını yayımladı.

Hafta sonunun ilk günü 5 Kasım Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de yağış görülüyor. Marmara Bölgesi'nin bazı bölgelerinde pus seyredilecek. Ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

6 Kasım Pazar günü, yurdun batı kesimlerinde Ege Bölgesi'nde ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Diğer illerde yağış gözlemlenmiyor.

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