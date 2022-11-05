Hafta sonu hava durumu nasıl? 5-6 Kasım 2022 Meteoroloji Hava Durumu Bilgisi Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağış ve kar beklendiği ifade edildi. Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Kasım illere göre hava nasıl? Hafta sonu hava güneşli mi, yağışlı mı olacak? İşte MGM 5-6 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

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