Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 5 derece birden azalması bekleniyor. Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Hatay için gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor. Peki, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 17-18 Ağustos hava durumu...
BU HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 17-18 AĞUSTOS 2024
Hava sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren tekrar artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 17-18 AĞUSTOS 2024
ANKARA'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 17-18 AĞUSTOS 2024
İZMİR'DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 17-18 AĞUSTOS 2024
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 AĞUSTOS 2024
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 12°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık