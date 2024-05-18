ÖSYM ve MEB sınavları genellikle hafta sonu, Cumartesi veya Pazar günü düzenleniyor. Sınav programı ve oturum saatleri ilgili kurumun internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Bu bağlamda 18-19 Mayıs sınav programı da netlik kazandı. Peki Cumartesi ve Pazar sınav var mı, ne sınavı var? İşte ayrıntılar...

18 19 MAYIS'TA NE SINAVI VAR?

2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/3) ile

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) 18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 e-YÖKDİL/3 ve 2024-TR-YÖS/1 Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/3) ile 18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2024-TR-YÖS/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü ekte belirtilen saatler arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.



