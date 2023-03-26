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Hakkari fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Hakkari'de saat 01.20'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Peki Hakkari fay hattı nereden geçiyor? Hakkari'de fay hattı var mı?

09:06 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakkari deprem fay hattı risk haritası

Hakkari deprem fay hattı risk haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

Hakkari deprem risk haritası

Hakkari'de deprem fayı nereden geçiyor? Hakkari fay hattı sorgulama

Hakkari dahil 18 il, 80 ilçe ve 504 köyün fay hatları üzerinde yer almakta. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na bakıldığında büyük kentlerin birçoğunda fay zonları ve yüksek derecede deprem riski bulunmakta. Deprem fay zonları üzerinde yer alan iller arasında Hakkari de var.

Yüksekova (Hakkari) yerleşimi ve çevresi, Türkiye’nin büyük deprem üretebilecek önemli sismik boşluklarından birisi olarak kabul edilen Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu içerisinde yer almaktadır. Hakkari ili ve çevresi birinci derecede deprem bölgesi olup Yüksekova-Şemdinli fay onu, Başkale fayı, Bitlis-Zagros bindirme kuşağı ve Salmas (İran) fay zonunun yakınlarında yer almakta.


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#afad
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