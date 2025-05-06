Vatandaşlar, yaşanan bu gelişmelerin ardından gözlerini Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem listelerine çevirdi. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler anlık olarak bu kurumlar tarafından kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Depremlerin sıklıkla yaşandığı bölgelerde yaşayanlar için bu tür listeler büyük önem taşırken, “Son deprem nerede, saat kaçta oldu?” sorusu da gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Güncel sarsıntı bilgileri ve anlık gelişmeleri takip etmek isteyenler için son depremler haberimizde yer alıyor.

Her gün olduğu gibi 6 Mayıs’ta da “Az önce deprem mi oldu?” sorusu, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de meydana gelen her sarsıntı dikkatle takip ediliyor.

AFAD’ın güncel verilerine göre, sabah saatlerinde Irak’ın Kerkük kentinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 05.22'de gerçekleşen sarsıntı, Türkiye sınırına oldukça yakın bir noktada meydana geldiği için Hakkari’de de hissedildi. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

SON DEPREMLER

6 Mayıs 2025 tarihinde saat 01:32'de Simav Kütahya bölgesinde 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Irak Kerkük'te saat 05.22'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Mayıs 2025 tarihinde saat 05:22'de Şemdinli Hakkari bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.



































