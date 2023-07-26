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Halk ekmek ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı. Zam sonrası ‘Halk ekmek ne kadar oldu, kaç TL?’ soruları vatandaşların gündeminde yer aldı. İşte Temmuz 2023 Halk Ekmek ürünleri güncel fiyatları.

16:44 . 26/07/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
İstanbul Halk Ekmek ürünleri güncel fiyatları 2023

İstanbul Halk Ekmek ürünleri güncel fiyatları 2023

İstanbul Halk Ekmek, ürünlerin yeni fiyatlarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına yapılan zam sonrası güncel ekmek fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar.

HALK EKMEK NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Zamla birlikte normal ekmeğin fiyatı 5 TL oldu. Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı.

İstanbul Halk Ekmek ürünleri güncel fiyatları şu şekilde;



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