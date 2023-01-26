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Yüzleri güldüren yağmur geliyor: Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı

Dünyadaki en büyük sorunların başında küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikliği gelmekte. Bu sene hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış mevsiminde son bahar yaşanıyor. Hal böyle olunca da barajlarda tehlike çanları çalıyor. Meteoroloji’den son gelen açıklama ise yüreklere su serpti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı sistemin etkisine girecek. 21 il için "turuncu" ve "sarı" uyarısı Meteoroloji’den geldi. Detaylar haberimizde.

17:20 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu ile Bolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolunun doğusunda yağış görülecek. Yağışların, Mamara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu haritası

Hangi illerde yağmur var?

Gök gürültülü sağanak beklenen, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Bolu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Karaman ve gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenen, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji
#hava durumu
#istanbul
#ankara
#izmir
2 saat önce
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Yüzleri güldüren yağmur geliyor: Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı
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