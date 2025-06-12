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Kim Milyoner Olmak İster sorusu 12 Haziran 2025: Hangisinden çıplak gözle Ağrı Dağı manzarasını izleyemezsiniz?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 12 Haziran 2025: Hangisinden çıplak gözle Ağrı Dağı manzarasını izleyemezsiniz?

22:3812/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Milyoner sorusunun yanıtı belli oldu
Milyoner sorusunun yanıtı belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru kafaları karıştırdı. İşte Hangisinden çıplak gözle Ağrı Dağı manzarasını izleyemezsiniz? sorusunun doğru yanıtı.

SORU:
Hangisinden çıplak gözle Ağrı Dağı manzarasını izleyemezsiniz?
CEVAP:
A: Ağrı ilinin merkezinden

A: Ağrı ilinin merkezinden

B: Iğdır ilinin merkezinden

C: Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan

D: İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinden

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#Ağrı dağı manzarası
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