Milyoner sorusunun yanıtı belli oldu
ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru kafaları karıştırdı. İşte Hangisinden çıplak gözle Ağrı Dağı manzarasını izleyemezsiniz? sorusunun doğru yanıtı.
SORU:
Hangisinden çıplak gözle Ağrı Dağı manzarasını izleyemezsiniz?
CEVAP:
A: Ağrı ilinin merkezinden
A: Ağrı ilinin merkezinden
B: Iğdır ilinin merkezinden
C: Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan
D: İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinden
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