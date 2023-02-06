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Hatay depremde son durum

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen deprem, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrası Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor. Öte yandan Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Peki Hatay depremde son durumu ne? İşte detaylar.

10:28 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay Deprem

Hatay Deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor.

HATAY DEPREMDE SON DURUM

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

DEPREM MERKEZ VE İLÇELERİNDE BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkez ve ilçelerinde de büyük yıkıma yol açtı.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol’da 5 katlı ve Payas ilçesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’da, Payas ilçesinde çöken 3 katlı müstakil binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı binadan 11 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. İskenderun ilçesinde ise aralarında devlet hastanesinin de bulunduğu 20’nin üzerinde bina yıkıldı.

Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Günün ağarmasıyla birlikte depremin boyutunun gözler önüne serildiği şehirde vatandaşlar ve tüm ekipler seferber edilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.







#Hatay
#deprem
#son dakika
#Vali
#Rahmi Doğan
1 saat önce
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