Elektrik kesintilerine ilişkin de son durumu paylaşan Oktay, “Elektrik konusunu dün yine gece paylaşmıştım. Orada da baktığımızda dünkü Osmaniye ile dünkü notlarımdan paylaşıyorum. Enerjide elektrik ile alakalı Hatay'a, Reyhanlı'ya bugün vereceğimizi ifade etmiştim. Bugün Reyhanlı'ya veriyor olacağız elektriği. Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da yine tamamına verilecek durumda ve AFAD'ın onayının gerektiğini ifade etmiştik. Tamamlandı buraya veriliyor fakat tamamı yine enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak. Osmaniye'de Merkezbahçe ve Kadirli'de yine tüm alanın kontrol edildikten sonra riskin olmadığına dair onay verildikten sonra elektrik verilecek demiştik, bugün itibarıyla bu tamamdır, kontrol edilmiştir ve bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık henüz verilmiyor. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.”’ diye konuştu.