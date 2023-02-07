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Deprem olan yerlerde elektrikler geldi mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı son bilgilendirmede Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7'lik depremin ardından 3 bin 419 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu, yaralı vatandaşlarımızın sayısı ise 20 bin 534 olarak açıklandı. Fuat Oktay, Reyhanlı’ya bugün elektriklerin verildiğini duyurdu. Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı’na elektriklerin henüz verilmediğini açıkladı. AFAD’ın onayından sonra Malatya’ya da elektriklerin verileceğini bildirdi.

13:46 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay, Reyhanlı, Malatya, Gaziantep, Islahiye ve Nurdağı’na elektrikler verildi mi?

Hatay, Reyhanlı, Malatya, Gaziantep, Islahiye ve Nurdağı’na elektrikler verildi mi?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 432'ye yükseldi. Yaralı sayısı 21 bin 103'e çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıklayan Oktay, 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını bildirdi.

Hatay, Reyhanlı, Malatya, Gaziantep, Islahiye ve Nurdağı’na elektrikler verildi mi?

Elektrik kesintilerine ilişkin de son durumu paylaşan Oktay, “Elektrik konusunu dün yine gece paylaşmıştım. Orada da baktığımızda dünkü Osmaniye ile dünkü notlarımdan paylaşıyorum. Enerjide elektrik ile alakalı Hatay'a, Reyhanlı'ya bugün vereceğimizi ifade etmiştim. Bugün Reyhanlı'ya veriyor olacağız elektriği. Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da yine tamamına verilecek durumda ve AFAD'ın onayının gerektiğini ifade etmiştik. Tamamlandı buraya veriliyor fakat tamamı yine enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak. Osmaniye'de Merkezbahçe ve Kadirli'de yine tüm alanın kontrol edildikten sonra riskin olmadığına dair onay verildikten sonra elektrik verilecek demiştik, bugün itibarıyla bu tamamdır, kontrol edilmiştir ve bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık henüz verilmiyor. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.”’ diye konuştu.

Depremde hangi ilde kaç kişi hayatını kaybetti?

  • Kahramanmaraş: 530 can kaybı
  • Hatay: 872 can kaybı
  • Osmaniye: 293 can kaybı
  • Adıyaman: 770 can kaybı
  • Diyarbakır: 92 can kaynı
  • Şanlıurfa: 95 can kaybı
  • Gaziantep: 481 can kaybı
  • Adana: 146 can kaybı
  • Malatya: 166 can kaybı
  • Elazığ: 2 can kaybı


#deprem
#Hatayspor
#Malatya
#Gaziantep
#Reyhanlı
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