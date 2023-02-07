Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilgileri paylaşmak üzere basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti; “An itibarıyla yine kayıplarımız ile ilgili bilgileri vermekle başlayalım. Toplam 3 bin 419 kaybımız var. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bin sayımız da 5 bimn 775. Şu anada kadar 312 artçımız mevcut. 6 ve üzeri 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.”

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu mu?

Oktay şunları dile getirdi: “Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda, Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı olan. Alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. Kayseri-Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyunca devam etti. Fakat zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda.

Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi afetle mücadele eden ekiplerimizin ve araçlarımızın sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmesi için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarma, barınma ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları, dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız.”







