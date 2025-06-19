Hatay'da az önce deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD son dakika deprem bildirimi

AFAD tarafından edinilen son dakika bilgilerine göre, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından az önce deprem mi oldu? son dakika deprem nerede oldu? soruları gündeme gelirken, resmi açıklama AFAD tarafından verildi. Hatay'daki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Hatay'da saat 22.51 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem ile ilgili henüz olumsuz bir durumun olmadığı belirtiliyor.
SON DEPREMLER
22:56:10 – Sumbas (Osmaniye) – Büyüklük: 2.1, Derinlik: 7.56 km
22:51:16 – Akdeniz (Samandağ/Hatay) – Büyüklük: 3.9, Derinlik: 7.06 km
22:35:02 – Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km
22:16:36 – Yazıhan (Malatya) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.01 km
21:56:38 – Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 1.9, Derinlik: 7.28 km
21:37:30 – Göksun (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 2.7, Derinlik: 8.87 km
20:50:37 – Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 1.2, Derinlik: 5.95 km
20:41:03 – Çelikhan (Adıyaman) – Büyüklük: 1.0, Derinlik: 7.0 km
20:24:17 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 2.6, Derinlik: 6.12 km
20:00:48 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 2.0, Derinlik: 10.25 km
19:58:43 – Samandağ (Hatay) – Büyüklük: 1.6, Derinlik: 8.23 km
19:54:05 – Gelendost (Isparta) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.0 km
19:43:30 – Çatalca (İstanbul) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 9.21 km
19:37:23 – Marmara Denizi (Beylikdüzü/İstanbul Açıkları) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km
19:37:01 – Akdeniz (Samandağ/Hatay) – Büyüklük: 2.8, Derinlik: 7.0 km
19:36:44 – Yeşilyurt (Malatya) – Büyüklük: 1.1, Derinlik: 7.0 km
19:23:50 – Ege Denizi (Yunanistan Açıkları) – Büyüklük: 3.2, Derinlik: 22.16 km
19:04:43 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 1.9, Derinlik: 11.49 km
18:42:06 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 14.96 km
18:41:23 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 2.5, Derinlik: 7.0 km
18:37:15 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 3.3, Derinlik: 10.97 km
18:21:26 – Kozan (Adana) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.0 km
18:10:28 – Bigadiç (Balıkesir) – Büyüklük: 1.4, Derinlik: 12.37 km
18:08:52 – Bigadiç (Balıkesir) – Büyüklük: 1.3, Derinlik: 7.11 km
17:59:59 – Soma (Manisa) – Büyüklük: 1.6, Derinlik: 7.01 km
17:56:03 – Orhaneli (Bursa) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km
17:32:02 – Tercan (Erzincan) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km