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Hatay'da az önce deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD son dakika deprem bildirimi

Hatay'da az önce deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD son dakika deprem bildirimi

23:1219/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
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Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından edinilen son dakika bilgilerine göre, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından az önce deprem mi oldu? son dakika deprem nerede oldu? soruları gündeme gelirken, resmi açıklama AFAD tarafından verildi. Hatay'daki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Hatay'da saat 22.51 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.


AFAD DUYURDU

AFAD resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem ile ilgili henüz olumsuz bir durumun olmadığı belirtiliyor.

SON DEPREMLER

Afad tarafından yayımlanan
şu şekilde;

22:56:10 – Sumbas (Osmaniye) – Büyüklük: 2.1, Derinlik: 7.56 km

22:51:16 – Akdeniz (Samandağ/Hatay) – Büyüklük: 3.9, Derinlik: 7.06 km

22:35:02 – Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km

22:16:36 – Yazıhan (Malatya) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.01 km

21:56:38 – Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 1.9, Derinlik: 7.28 km

21:37:30 – Göksun (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 2.7, Derinlik: 8.87 km

20:50:37 – Pütürge (Malatya) – Büyüklük: 1.2, Derinlik: 5.95 km

20:41:03 – Çelikhan (Adıyaman) – Büyüklük: 1.0, Derinlik: 7.0 km

20:24:17 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 2.6, Derinlik: 6.12 km

20:00:48 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 2.0, Derinlik: 10.25 km

19:58:43 – Samandağ (Hatay) – Büyüklük: 1.6, Derinlik: 8.23 km

19:54:05 – Gelendost (Isparta) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.0 km

19:43:30 – Çatalca (İstanbul) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 9.21 km

19:37:23 – Marmara Denizi (Beylikdüzü/İstanbul Açıkları) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km

19:37:01 – Akdeniz (Samandağ/Hatay) – Büyüklük: 2.8, Derinlik: 7.0 km

19:36:44 – Yeşilyurt (Malatya) – Büyüklük: 1.1, Derinlik: 7.0 km

19:23:50 – Ege Denizi (Yunanistan Açıkları) – Büyüklük: 3.2, Derinlik: 22.16 km

19:04:43 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 1.9, Derinlik: 11.49 km

18:42:06 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 14.96 km

18:41:23 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 2.5, Derinlik: 7.0 km

18:37:15 – Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları) – Büyüklük: 3.3, Derinlik: 10.97 km

18:21:26 – Kozan (Adana) – Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.0 km

18:10:28 – Bigadiç (Balıkesir) – Büyüklük: 1.4, Derinlik: 12.37 km

18:08:52 – Bigadiç (Balıkesir) – Büyüklük: 1.3, Derinlik: 7.11 km

17:59:59 – Soma (Manisa) – Büyüklük: 1.6, Derinlik: 7.01 km

17:56:03 – Orhaneli (Bursa) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km

17:32:02 – Tercan (Erzincan) – Büyüklük: 1.5, Derinlik: 7.0 km

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