Hatay'da az önce deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? AFAD son dakika deprem bildirimi

Hatay'da saat 22.51 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem ile ilgili henüz olumsuz bir durumun olmadığı belirtiliyor.