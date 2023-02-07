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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hatay-Reyhanlı'ya bugün elektrik verilecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6’lık depremle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'daki elektrik kesintisine ilişkin de açıklama yaptı. Oktay, "Hatay Reyhanlıya bugün elektrik verilecek." dedi.

13:39 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay elektrik kesintisi

Hatay elektrik kesintisi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok kentte yıkıma neden olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremlere ilişkin açıklama yaptı.

HATAY'DA ELEKTRİKLER GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Şu ana kadar 312 artçımız mevcut, bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var, 24 deprem de 5 ve 6 arasında.

Adana Havalimanı lojistik üs haline getirildi.

Yurt dışından 3 bin 294 arama kurtarma personeli geldi, 70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14 ülke fiilen sahada.

Sahra hastanelerimiz mevcut, çok hızlı şekilde kurulumlarını yapıyoruz, hasarlı hastanelerin bulunduğu illerde diğer illere hasta sevkiyatını yapıyoruz.

Toplamda yaklaşık 380 bin afetzade MEB ve üniversitelere bağlı tesislerde barındırılıyor.

Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı, orada alternatif güzergahlar kullanılıyor.

Afet bölgelerinde ulaşım son derece önemli ve kritik. Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde ikaz ediyoruz.

Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların dışındaki her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız bugün saat 11.00 itibarıyla.

Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta, toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür.

Hatay Reyhanlı'ya bugün elektrik verilecek. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı.

Doğalgazda 6 noktada sorun olduğu ifade etmiştim. Bu konuda ekipler çalışmaya fiilen başladılar. Bu çalışmaların 2-3 gün süreceğini ifade etmiştim.

Bölgeye akaryakıt ve jeneratör sevkiyatı devam ediyor.

Sahada fiilen bakanlarımız işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydasından çok zarar görmeye başlarız. TSK personeli zaten kullanılmakta. Orada bir sınır söz konusu değil."



#hatay
#elektrik kesintisi
#deprem
#fuat oktay
10 dakika önce
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