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Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve yurt genelinde 5 günlük hava durumu.

09:23 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara
: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul
: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir
: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya
: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31



#hava durumu
#meteoroloji
#İstanbul
#Ankara
#Antalya
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