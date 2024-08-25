Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bugün sıcaklıklar biraz azalıyor. İstanbul 30 derece öğlen bir ara sağanak yağış görülebilir. İzmir Antalya 35 derece. Ankara öğleden sonra yağışlı 31 derece.

Önümüzdeki hafta yağışların görüleceği hafta olacak. Bölgesel ve yerel. İstanbul salı gününden sonra daha yağışlı görünüyor.

Sıcaklıklar ortalamaya döndü. En sıcak günleri geride bıraktık önümüzdeki günlerde daha sıcak yada sıcak hava dalgası olmaz. Bu haftadan sonra yağışlara dikkat edeceğiz. Zira etrafımızdaki deniz suyu sıcaklıkları ortalamanın çok üzerinde. İleriki günlerde gelecek yağışlı hava kütlesi şiddetli yağışları hortum, yıldırım gibi hadiseleri oluşturabilir.

Hangi illere turuncu alarmı verildi?

Bugün Amasya, Kayseri, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat için sarı Samsun için ise turuncu alarm verildi.

Hava durumu bugün nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30