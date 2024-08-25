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Son dakika: Meteoroloji’den sağanak alarmı! Bugün 9 kent için sarı ve turuncu uyarısı yapıldı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Bugün 9 kent için sarı ve turuncu alarm verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bugün için saat verilip sağanak uyarısı geldi. Bu hafta için de yurdun birçok kesimi için alarm verildi. İşte tüm detaylar…

11:32 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 11:34 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hava durumu bugün nasıl olacak?
Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bugün sıcaklıklar biraz azalıyor. İstanbul 30 derece öğlen bir ara sağanak yağış görülebilir. İzmir Antalya 35 derece. Ankara öğleden sonra yağışlı 31 derece.

Önümüzdeki hafta yağışların görüleceği hafta olacak. Bölgesel ve yerel. İstanbul salı gününden sonra daha yağışlı görünüyor.

Sıcaklıklar ortalamaya döndü. En sıcak günleri geride bıraktık önümüzdeki günlerde daha sıcak yada sıcak hava dalgası olmaz. Bu haftadan sonra yağışlara dikkat edeceğiz. Zira etrafımızdaki deniz suyu sıcaklıkları ortalamanın çok üzerinde. İleriki günlerde gelecek yağışlı hava kütlesi şiddetli yağışları hortum, yıldırım gibi hadiseleri oluşturabilir.

Hangi illere turuncu alarmı verildi?

Bugün Amasya, Kayseri, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat için sarı Samsun için ise turuncu alarm verildi.

Hava durumu bugün nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kırşehir Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: Can kaybı 2'ye yükseldi

Nevşehir’in Göreme beldesinde Kapadokya'yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Nevşehir'de sele kapılan 1 çoban hayatını kaybetti. Kayseri'de ise Bünyan ilçesinde araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı, aracı ile sele kapıldıktan sonra kaybolan Muhittin Saraç, ölü olarak bulundu. Öte yandan AFAD'ın açıklamasında Samsun ve Ordu'da ise turuncu yağış uyarısının sabah saat 08:00'e kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı. AFAD, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşın riskli bölgelerden tahliye edildiğini belirtti.

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Son dakika: Meteoroloji’den sağanak alarmı! Bugün 9 kent için sarı ve turuncu uyarısı yapıldı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...