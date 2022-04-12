Havalar ne zaman ısınacak? MGM hava durumu tahminleri

Bugün, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı merak ediliyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Ülke genelinde mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Perşembe, cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, pazar günü yurdun batı ve iç kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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