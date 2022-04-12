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Özgün Havalar ne zaman ısınacak? MGM hava durumu tahminleri
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Havalar ne zaman ısınacak? MGM hava durumu tahminleri

Yurdun büyük kesiminde Nisan ayında hava sıcaklıklarının birden düşmesi ile birlikte vatandaşlar beklemediği soğuk havalarla karşılaştı. Baharın gelmesi ile birlikte havaların ısınması beklenirken aniden düşen hava sıcaklıklarının ne kadar süreceği merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi birçok ilde etkili olan yağışlar ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte MGM hava durumu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Havalar ne zaman ısınacak? Yağışlar ne zaman bitecek?
Hava durumu

Bugün, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı merak ediliyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Ülke genelinde mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

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Perşembe, cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, pazar günü yurdun batı ve iç kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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