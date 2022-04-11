Kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklentisi

'Nisanda kar yağacak mı?' sorusu günlerdir birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte kar yağışının görülmeyeceği düşünülmeye başladı. Ancak Meteoroloji son dakika olarak kar yağışı uyarısında bulundu.

KAR YAĞACAK MI?

Herkes baharı beklerken kara kış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritada 4 gün uyarıda bulundu. Yurt genelinde yağışların görüleceği bazı bölgelerde kara döneceği tahmin ediliyor.

Pazartesi gelen soğuk hava dalgası ile 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

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Meteoroloji'nin açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde yağışın etkili olacağını belirtirken şu değerlendirmelerde bulundu:

Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yarın pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.

7Yoğun kar yağışı geri dönüyor Meteorolojiden son dakika uyarısı Yarın başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir ve...

Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yarın pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.

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YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Bu gece den başlayacak soğuk ve yağışlı hava Batıda 2 gün sürecek doğuda 2 gün daha sürecek ve perşembe günü ülkeyi terk edecek. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

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