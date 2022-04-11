11 nisan 2022 tarihiyle beraber havalar soğudu. Yoğun yağışın beraberinde ısı bir anda düşüş gerçekleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Havalar ne zaman ısınıyor?

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Nisan ayında kış mevsimini yaşatacak. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara’da hissedilir derece düşen sıcaklıklar, yağış ve zirai don tehlikesini de beraberinde getirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don uyarısı yaşanabileceğini duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Balkanlar üzerinden giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasının, tüm yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “11 Nisan 2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor” denildi.

Kar mı geliyor?

MGM'den yapılan açıklamada, soğuyan havanın beraberinde yağmur ve kar getireceği belirtildi. Yurdun büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilirken; 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor.

REKLAM

Bu tarihlere dikkat edin!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının 11 Nisan sabah 09.00 ve 17 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, zirai don tehlikesiyle birlikte ulaşımda muhtemel aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarımsal faaliyet sürdüren vatandaşların dikkatli olmaları konusuna dikkat çekerek, “Genel Cuma günü sabah saatlerine, doğu kesimlerde ise Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.