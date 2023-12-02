112 kara ambulansları bu yıl 5,5 milyondan fazla hasta ve yaralı taşıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 112 kara ambulansları ile 5,5 milyondan fazla hasta ve yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin ülke genelindeki toplam istasyon sayısının 3 bin 402'ye, il sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısının ise 5 bin 738'e ulaştığını belirtti.
"İki uçak ambulansımız 18 bin 959 hasta ve yaralı taşıdı"
Bakan Koca, hava ambulanslarının çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Ankara ve İstanbul'da konuşlanan 2 uçak ambulansımız ise ilk seferlerinden eylül sonuna dek 851'ü organ, 18 bin 959 hasta/yaralı taşımış, yurt dışına 43 hasta, yurt dışından ülkemize 1398 hasta nakli gerçekleştirmiştir.
Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerindeki gücü tartışılmaz. Acil sağlık çalışanlarımızın özverisi hayranlık uyandırıcı. Her biriyle gurur duyuyor, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebiyle kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz."