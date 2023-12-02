112 kara ambulansları bu yıl 5,5 milyondan fazla hasta ve yaralı taşıdı

Koca, "Ekim sonu itibarıyla 112 kara ambulanslarımızla bu yıl nakledilen hasta ve yaralı sayısı 5 buçuk milyonun üzerinde. Yurt içi ve yurt dışında profesyonel anlamda medikal kurtarma ve müdahale hizmetlerinde görev yapmaya hazır 15 bin 466 UMKE personelimiz bulunuyor. Her türlü coğrafi yapı ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilme ve müdahale edebilme amacıyla palet takılabilen 232 ambulansa sahibiz" ifadelerini kullandı.