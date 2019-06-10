137 yıldır bitmeyen kiliseye imar izni çıktı

Barcelona yerel yönetimi, yapımına 1882’de başlanan, İspanyol mimar Antonio Gaudi’nin 1883’te devraldığı ancak tamamlayamadığı bazilikanın inşaatının 2026 yılına kadar bitirilmesi şartıyla izin verildiğini açıkladı.

Şehir planlamacısı Janet Sanz, ünlü mimar Antoni Gaudi'nin en önemli eserlerinden sayılan ve yapımı hâlen süren Sagrada Familia'ya 4 milyon 600 bin euro karşılığında inşaat izni verildiğini açıkladı.

İznin yedi yıl süreyle geçerli olduğu, inşaatın bu süre içinde bitirilmesi gerektiği belirtildi.

İspanyol makamları inşaatına 1882'de başlanan ve Gaudi'nin 1883'te devraldığı projenin inşaat izni olmadığını ancak 2016'da fark etmişti. Gaudi projeye başladıktan üç yıl sonra izin için başvurmuş ancak başvurusuna yanıt alamamıştı. Ünlü mimar buna rağmen inşaata devam etmişti.

Yüksekliği 172 metreyi geçmeyecek

Mimar Antoni Gaudi, Haziran 1926'da bir tramvay kazasında hayatını kaybetti. Hayatını adadığı Sagrada Familia'nın inşaatının, ünlü mimarın 100'üncü ölüm yıl dönümünde tamamlanması planlanıyor. Verilen izne göre Sagrada Familia'nın yüksekliğinin 172 metreden fazla olmaması gerekiyor.

Bütçesi 374 milyon euro

Projenin bütçesi ise 374 milyon euro olarak kayıtlara geçti. İnşaatın bütçesi tamamen bağış paraları ve giriş ücretleriyle karşılandı.

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