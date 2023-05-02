15 Temmuz Derneği’nden anlamlı film: Bir dakikada tarihi seçim

“Başaramayacaklar”

ismini taşıyan animasyon filminde 14 Mayıs seçimlerinde, bağımsız bir Türkiye için çalışanlarla FETÖ’yü ve PKK’yı KHK’larla yeniden serbest bırakıp ülkenin geleceğini peşkeş çekenler arasındaki seçimin fotoğrafı çekiliyor. Filmde şu ifadelere yer veriliyor;