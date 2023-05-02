|
Hayat

15 Temmuz Derneği’nden anlamlı film: Bir dakikada tarihi seçim

15 Temmuz Derneği tarihi bir dönemeç niteliği taşıyan 14 Mayıs seçimlerine gidilirken anlamlı bir animasyon filme imza attı. Özellikle seçim vaatlerinde FETÖ ve PKK’ya göz kırpanlara eleştiri niteliği taşıyan bir dakikalık film, aslında seçimin kimler arasında geçtiğini anlatıyor.

11:17 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
15 Temmuz Derneği’nden anlamlı film

15 Temmuz Derneği’nden anlamlı film

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandığa gidecek. 15 Temmuz Derneği tarihi seçime sayılı günler kala animasyon filmi yayınladı.


“Başaramayacaklar”
ismini taşıyan animasyon filminde 14 Mayıs seçimlerinde, bağımsız bir Türkiye için çalışanlarla FETÖ’yü ve PKK’yı KHK’larla yeniden serbest bırakıp ülkenin geleceğini peşkeş çekenler arasındaki seçimin fotoğrafı çekiliyor. Filmde şu ifadelere yer veriliyor;



“Tarihi bir dönemeçteyiz. Bağımsız mı kalacağız? Kukla mı olacağız?
Oyun kuran, oyunları bozan birini değil;
Ancak masanın taaa öbür ucuna oturabilecek bir kukla istiyorlar.
Bu toprakları, bin yıldır hüküm süren müslümanların elinden alıp;
tüm dinlere dost ama İslama düşman hainlere peşkeş çekmek istiyorlar.
Güçlü olmamızı istemiyorlar.
Bağımsız davranmamızdan nefret ediyorlar.
Şeytanla iş tutup lanetler yağdırıyor, tehditler savuruyorlar.
Ellerinden geleni yapsınlar!
Her karış toprağı şehit kanları ile yıkanmış bu vatanı ele geçiremediler, geçiremeyecekler.
Bayrağı indiremeyecekler.
Asla!”

#15 Temmuz Derneği
#15 Temmuz
#seçim
#14 Mayıs
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.