15 Temmuz Derneği’nden anlamlı film: Bir dakikada tarihi seçim

15 Temmuz Derneği’nden anlamlı film
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandığa gidecek. 15 Temmuz Derneği tarihi seçime sayılı günler kala animasyon filmi yayınladı.
“Başaramayacaklar”
ismini taşıyan animasyon filminde 14 Mayıs seçimlerinde, bağımsız bir Türkiye için çalışanlarla FETÖ’yü ve PKK’yı KHK’larla yeniden serbest bırakıp ülkenin geleceğini peşkeş çekenler arasındaki seçimin fotoğrafı çekiliyor. Filmde şu ifadelere yer veriliyor;
“Tarihi bir dönemeçteyiz. Bağımsız mı kalacağız? Kukla mı olacağız?
Oyun kuran, oyunları bozan birini değil;
Ancak masanın taaa öbür ucuna oturabilecek bir kukla istiyorlar.
Bu toprakları, bin yıldır hüküm süren müslümanların elinden alıp;
tüm dinlere dost ama İslama düşman hainlere peşkeş çekmek istiyorlar.
Güçlü olmamızı istemiyorlar.
Bağımsız davranmamızdan nefret ediyorlar.
Şeytanla iş tutup lanetler yağdırıyor, tehditler savuruyorlar.
Ellerinden geleni yapsınlar!
Her karış toprağı şehit kanları ile yıkanmış bu vatanı ele geçiremediler, geçiremeyecekler.
Bayrağı indiremeyecekler.
Asla!”
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1 saat önce