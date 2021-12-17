Hayat Cuma hutbesi Müslüman dinî ve ahlaki değerleriyle yaşar
AKTÜEL

Cuma hutbesi: Müslüman dinî ve ahlaki değerleriyle yaşar

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Müslüman dinî ve ahlaki değerleriyle yaşar" başlığı oldu. 17 Aralık 2021 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Aralık Cuma Hutbesi: Müslüman dinî ve ahlaki değerleriyle yaşar
Foto: Arşiv.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Müslüman dinî ve ahlaki değerleriyle yaşar" olarak belirlendi.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a iman edersiniz…”

Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? (Basit Anlatımla) Cuma Namazı Kılınışı
ÖZGÜN
Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? (Basit Anlatımla) Cuma Namazı Kılınışı

Aziz Müminler!

“En hayırlı ümmet” övgüsüne mazhar olan her bir mümin, zihnine ve gönlüne yalnızca İslam’ın yüce değerlerini nakşeder. Kaynağı vahiy olmayan her çeşit düşünce, uygulama ve alışkanlıklar karşısında dikkatli davranır. İmanına zarar verebilecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını yansıtır. Dünyevî heves ve arzuların peşinden koşmaz. Alın terinin kıymetini, helal kazancın bereketini unutmaz. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından çıkarmaz. Az da olsa yalnızca helalle yetinir. Aklı uyuşturan alkolle, ocaklar söndüren kumarla ömrünü zayi etmez.

Cuma Mesajları: Kısa, Resimli, Dualı, Anlamlı, Güzel Cuma Mesajları
ÖZGÜN
Cuma Mesajları: Kısa, Resimli, Dualı, Anlamlı, Güzel Cuma Mesajları

Kıymetli Müslümanlar!

Kimliğini muhafaza eden bir Müslüman, popüler kültürün girdabında kaybolmaz. Başka dünyalara ait yaşam tarzlarını bilinçsizce taklit etmez. Dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları benimsemez. Bunun, Müslüman kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine yabancılaştırdığını bilir. Tarih sahnesinden silinen nice milletin önce inanç ve değerlerini, sonra da kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğini unutmaz.

Selefilik nedir: Selefilik mezhebi ne zaman ortaya çıkmıştır?
ÖZGÜN
Selefilik nedir: Selefilik mezhebi ne zaman ortaya çıkmıştır?

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde bizleri şöyle uyarmaktadır: “Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” Yani bir kimse, kendi değerlerini yaşamak ve yaşatmak yerine başkasına özenir, onun inanç ve adetlerini benimserse, sonunda onlar gibi düşünmeye ve onlar gibi yaşamaya başlar. Zira maddi ve fiziki benzeşmenin manevi sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.

O halde, Rabbimize, insanlığa ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılalım. Hayatımızın her alanında İslam ahlakını ve terbiyesini kuşanalım. Yaratılış gayemizden uzaklaştıran, kültür ve medeniyetimizi yozlaştıran her türlü söz, anlayış ve davranıştan uzak duralım. Unutmayalım ki toplumlar, dinî ve ahlaki değerleriyle ayakta durur ve bu değerlerden beslenen şuurla yaşarlar.

Namaz Nasıl Kılınır? 5 Vakit Namaz Kılınışı (Resimli Anlatım)
ÖZGÜN
Namaz Nasıl Kılınır? 5 Vakit Namaz Kılınışı (Resimli Anlatım)

Ezan Duası Nedir? Ezan Duası Türkçe - Arapça Okunuşu ve Meali
ÖZGÜN
Ezan Duası Nedir? Ezan Duası Türkçe - Arapça Okunuşu ve Meali

Kadir Suresi: "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır"
ÖZGÜN
Kadir Suresi: "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır"
Rusyayatehditvari uyarı

Rusya'ya
tehditvari uyarı

​Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız.
Bir köpek vakası daha

Bir köpek vakası daha

​Köpekler kız çocuğuna saldırdı, yoldan geçen kadın kurtardı.
Kar İstanbulun kapısına dayandı

Kar İstanbul'un kapısına dayandı

​Karlı akşam manzarası mest etti.
22 ay<br>sonra ilk sefer

22 ay
sonra ilk sefer

Coşkulu kalabalık Kafkas dansıyla karşıladı.
Gece yarısı baskını

Gece yarısı baskını

​Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar.
Düğünde<br>'halay başı' kavgası

Düğünde
'halay başı' kavgası

​Bıçaklar çekildi biri ağır üç kişi yaralandı.
İşte otodaki fiyat oyunları

İşte otodaki fiyat oyunları

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.
Çekilen kredi dövize gitmesin

Çekilen kredi dövize gitmesin

​BDDK, Türk Lirası kredilerinin amaç dışı kullanılmaması için bankaları uyardı.
PKK işaretledi ABD katletti

PKK işaretledi ABD katletti

​ABD-PKK kirli ittifakının detayları gün yüzüne çıkıyor.
Mutfaktan biyodizele

Mutfaktan biyodizele

​2023'te 500 milyon litre biyodizel üretimi hedefleniyor.
Sahte içkiden 27 ölüm

Sahte içkiden 27 ölüm

​Yılbaşı öncesi sahte içki kaynaklı ölümler arttı.
BM'den Fas'a çağrı

BM'den Fas'a çağrı

'​Uygur Türkü İdris Hasan'ı iade etmeyin.'
10 milyon erken rezervasyon

10 milyon erken rezervasyon

​Farklı ülkelerden Türkiye'de tatile yoğun talep var.
Zengezur koridoruna demir ağ

Zengezur koridoruna demir ağ

​Rusya, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki bölgesel ticaret artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.