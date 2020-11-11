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Hayat 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu
AKTÜEL

​2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

Güney Afrika'da Avustralyalı araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmada insan kafatası bulundu. 2 milyonluk olduğu anlaşılan kafatasının bir erkeğe ait olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Bir erkeğe ait olduğu iddia edilen kafatasının 2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.
Bir erkeğe ait olduğu iddia edilen kafatasının 2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.

Güney Afrika'da yapılan kazılarda, 2 milyon yıllık bir insansı kafatası bulundu. Avustralyalı araştırmacılar kafatasının Paranthropus robustus türünden bir erkeğe ait olduğunu söylüyor. Melbourne'deki La Trobe Üniversitesi'nden Dr. Angeline Leece, bu keşfin heyecan verici olduğunu belirterek "Şimdiye kadar sadece tek diş fosilleri vardı. Çok nadir bir fosil bulduk ve çok şanlıyız" dedi.

BBC'nin haberine göre araştırmacılar fosil parçalarını, 2018'deki kazılarında Johannesburg'un kuzeyindeki Drimolen arkeoloji sahasında buldu.Kafatasının çıkarıldığı noktanın birkaç metre yakınında 2015'te aynı döneme ait bir Homo erectus fosili bulunmuştu. Bu fosilin bir çocuğa ait olduğu açıklanmıştı.

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