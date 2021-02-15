Hayat 25 kişinin koronavirüse yakalandığı 150 hanelik mahalle karantinaya alındı
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25 kişinin koronavirüse yakalandığı 150 hanelik mahalle karantinaya alındı

25 kişinin koronavirüse yakalandığı 150 hanelik mahalle karantinaya alındı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki 150 hanelik Aşağıkayacak Mahallesi'nde 25 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca bölge karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Aşağıkayacak Mahallesi
Aşağıkayacak Mahallesi

Aydın'ın şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Aşağıkayacık Mahallesi’nde 9 Şubat günü, 2 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin 150 haneli mahallede yaptığı çalışmada 25 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 11 Şubat'tan itibaren Aşağıkayacık Mahallesi'ne giriş çıkışları yasaklayarak karantina uygulamasına karar verdi.

Efeler Kaymakamlığı'nca oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri, karantina uygulanan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Jandarma ekipleri ise mahalleye giriş çıkışları kontrol altına aldı.

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MAHALLE HALKI ANONSLA UYARILIYOR

Alınan karantina kararının ardından mahallede bulunan camiiden sık sık vatandaşları uyaran anonslar yapılıyor. Mahallenin karantina altına alındığı belirtilerek vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve İlçe Hıfzıssıha Kurulu’nun aldığı kurallara uymaları hatırlatılıyor. Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, 9 Şubat Salı günü ilk vakaya rastlandığını belirterek, “Şu ana kadar 25 vaka tespit edildi. 3 kişi hastanede tedavi altına alındı” dedi.

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