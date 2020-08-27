27 Ağustos hava durumu: Üç bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, 27 ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 30°C, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 33°C, Az bulutlu ve açık
ANKARA 32°C, Az bulutlu