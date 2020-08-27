27 Ağustos hava durumu: Üç bölge için sağanak yağış uyarısı

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Çandarlı ailesi, Orhan Gazi devrinden başlayarak II. Selim'in tahta çıkışının ilk yıllarına kadar birçok ilmiye ricâli ve devlet adamının yetiştirilmesinde rol aldılar. Osmanlı Devleti'nin gelişmesi ve kurumsallaşmasında büyük paya sahip olan bu Türk aile, Yeniçeri Ocağı'nın temellerini attı. Devletin bekası için şehzade dahi kaçıran bu soylu aile, ilerleyen süreçte ticari kaygıları yüzünden Osmanlı'nın büyümesini de durdurmak istediler. Padişah indirip padişah çıkartan Çandarlılar, devlet içinde devlet olarak neredeyse Osmanoğlu ailesi ile eşdeğer servete sahipti. Peki, Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa'nın da üyesi olduğu bu oldu kimdir? Çandarlı Halil Paşa neden idam edildi?



