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Hayat

3 bin 546 metre rakımda ilginç görüntü: Metrelerce karın altında kalan mağaraya girip buz gibi gölde yüzdüler

Erzincan'da 3 arkadaş motosikletleriyle gittikleri 3 bin 546 metre rakımdaki Keşiş Dağları'nda bulunan buzul mağarasına girip, kar sularıyla oluşan gölde yüzdü. 3 arkadaş, gölde yüzdükleri ve mağarayı gezdikleri anları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

13:56 - 8/07/2024 Monday
DHA
3 bin 546 metre rakımdaki buzul mağarasına girip gölde yüzdüler
3 bin 546 metre rakımdaki buzul mağarasına girip gölde yüzdüler

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyesi Canser Atila (35), Özkan Arduç (38) ve Recep Sulu (38), motosikletleriyle zorlu bir yolculuğun ardından Çayırlı ilçesindeki 3 bin 546 metre rakımlı Keşiş Dağları'nın zirvesinde bulunan buzul mağarasına gitti.

Grup, metrelerce karın altında kalan mağaraya girip, gezdi. Atila, Arduç ve Sulu, 35 dereceye ulaşan sıcaktan bunalınca eriyen kar sularının oluşturduğu göle girerek serinledi.

3 arkadaş, gölde yüzdükleri ve mağarayı gezdikleri anları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.



#Türkiye
#Erincan
#buzul mağarası
#Keşiş Dağları
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