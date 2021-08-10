Gündem Van Gölünde su altı mağarası keşfedildi
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Van Gölü’nde su altı mağarası keşfedildi

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından Van Gölü’nde yapılan keşif amaçlı dalışta su altı mağarası bulundu.

Haber Merkezi İHA
Van Gölü’nde su altı mağarası keşfedildi
Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından Van Gölü’nde yapılan keşif amaçlı dalışta su altı mağarası bulundu.

Türkiye’nin 3 bin 755 kilometrekarelik alanı ile en büyük gölü olan Van Gölü, gizemini koruyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzellikleri ile de dikkat çeken gölde daha önce 23 metreye kadar uzanan boyları ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ile Ruslara ait olduğu tahmin edilen batık tekneler ve bazı tarihi kalıntılar bulunmuştu.

İHA
İHA
İHA

Araştırıldıkça yeni bulgular ortaya çıkan gölde bu sefer de su altı mağarası keşfedildi. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nin yaklaşık 3 kilometre güneybatısında bulunan kayalık alanda Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından yapılan keşif amaçlı dalışta, içinde girişi, penceresi ve farklı odaları olan su altı mağarası bulundu.

İHA
İHA
İHA

“Gizemli bir Van Denizi keşfi yaptık”

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, “Dalış yapmak için bulunduğumuz yer Van ili Erciş ilçesinde suya girdik. Su içeresinde arkamda gördüğünüz oluşumun içerisinde bir mağaranın olduğunu keşfettik. İçerisine girdiğimde mağaranın farklı odalarının olduğunu aynı zamanda küçük bir penceresinin bulunduğunu keşfettim. Daha sonra yükseldikten sonra mağara içerisinde oksijenin bulunduğu görünce mapsımı ağzımdan çıkarıp orada ayriyeten nefes aldım. Gizemli bir yerde bulunan Van denizinin bölge halkının tabiriyle. Gerçekten daha gizemli yerlerin bulunduğunu keşif edilerek bulunabileceğini kendim taaccüp ettim. Tüm dalışa gönül vermiş arkadaşları Van’a dalış yapmaya bekliyorum” dedi.

Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
GÜNDEM
Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
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