Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi

Bir süre önce 18 metre civarında dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü’nün Bitlis’in Adilcevaz kısmında yeni bir keşfe imza atıldı.

İHA Mikrobiyalitler 1 ile 6 metrede derinlikte görülüyor.



Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol’un araştırmaları sayesinde keşfedilen mikrobiyalitler belgeselci Ali Ethem Keskin tarafından görüntülendi. Göle bir dalış gerçekleştiren Birol ile Keskin, mikrobiyalitlerin oluşturduğu görüntünün uzayı andırdığını belirtti.

İHA Mikrobiyalitler 1 ile 6 metrede derinlikte görülüyor.

Adilcevaz kıyı şeridinden Van Gölü’ne dalan Birol ile Keskin, mikrobiyalitlerin 1 ile 6 metrede derinlikte görüldüğünü ifade ettil Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, mikrobiyalitler hakkında araştırmalarına devam ederek, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü’nde olduğunu kaydetti.

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İHA

“Sanki uzayda bir gezegende gibisiniz”

Televizyon ve dergi için belgesel çekimleri yapan Ali Ethem Keskin, buradaki mikrobiyalitlerin çok farklı olduğunu ifade ederek, "Sanki uzayda bir gezegende gibisiniz hissini veriyor. Bugün dalış yaptığımız bölge daha önce bulunmayan bir tür mikrobiyalitleri görüntülemek için suya girdik. Muhteşem görüntüler aldık. Diğer birçok bölgelerde dalışlarda yaptım ama burası kadar güzel değil. Buradaki mikrobiyalitler çok farklı sanki uzayda bir gezegende gibisiniz hissini veriyor. Onun için çok güzel görüntüler aldık. İnşallah ileride özellikle su altı fotoğrafı veya su altında film çekmek isteyen hobi yapan kişiler için çok güzel bir yer olacak burası. İnşallah turizm içinde güzel bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

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İHA Mustafa Akkuş

“Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Marmara Denizi’nin 3’te 1’i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir. Göldeki pH seviyesi 9.8 civarlarında yani göl suyu alkalik karakterde. Göl tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkalik karakterdeki su çökermeyi oluşturuyor. Burada siyona bakteriler faaliyete geçiyor ve sonuçta dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Yani yerin altında 30-40 metre boyunda ağaç gibi yapılar düşünün dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde. Van Gölü dalış severler açısından bulunmaz en bakir alanlardan birisini oluşturuyor ve dalış severlerin farklı yapılar görmek istedikleri ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü’nün bu güzelliklerini ortaya çıkarmak için dalış ekibimizle beraber dalışlar gerçekleştirmekteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz Adilcevaz’ın hemen kıyısındaki devasa mikrobiyalit alanda açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan birisi. Sizinle paylaşacağımız görüntülerde göreceğiniz gibi suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalış severleri Van Gölüne bekliyoruz” dedi.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Marmara Denizi’nin 3’te 1’i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir. Göldeki pH seviyesi 9.8 civarlarında yani göl suyu alkalik karakterde. Göl tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkalik karakterdeki su çökermeyi oluşturuyor. Burada siyona bakteriler faaliyete geçiyor ve sonuçta dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Yani yerin altında 30-40 metre boyunda ağaç gibi yapılar düşünün dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde. Van Gölü dalış severler açısından bulunmaz en bakir alanlardan birisini oluşturuyor ve dalış severlerin farklı yapılar görmek istedikleri ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü’nün bu güzelliklerini ortaya çıkarmak için dalış ekibimizle beraber dalışlar gerçekleştirmekteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz Adilcevaz’ın hemen kıyısındaki devasa mikrobiyalit alanda açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan birisi. Sizinle paylaşacağımız görüntülerde göreceğiniz gibi suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalış severleri Van Gölüne bekliyoruz” dedi.

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