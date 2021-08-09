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Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi.

Haber Merkezi İHA
Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
Van Gölü’nün Bitlis’in Adilcevaz kısmında yeni bir keşfe imza atıldı.

Bir süre önce 18 metre civarında dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü’nün Bitlis’in Adilcevaz kısmında yeni bir keşfe imza atıldı.

Mikrobiyalitler 1 ile 6 metrede derinlikte görülüyor.
İHA
Mikrobiyalitler 1 ile 6 metrede derinlikte görülüyor.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol’un araştırmaları sayesinde keşfedilen mikrobiyalitler belgeselci Ali Ethem Keskin tarafından görüntülendi. Göle bir dalış gerçekleştiren Birol ile Keskin, mikrobiyalitlerin oluşturduğu görüntünün uzayı andırdığını belirtti.

Mikrobiyalitler 1 ile 6 metrede derinlikte görülüyor.
İHA
Mikrobiyalitler 1 ile 6 metrede derinlikte görülüyor.

Adilcevaz kıyı şeridinden Van Gölü’ne dalan Birol ile Keskin, mikrobiyalitlerin 1 ile 6 metrede derinlikte görüldüğünü ifade ettil Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, mikrobiyalitler hakkında araştırmalarına devam ederek, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü’nde olduğunu kaydetti.

İHA

“Sanki uzayda bir gezegende gibisiniz”

Televizyon ve dergi için belgesel çekimleri yapan Ali Ethem Keskin, buradaki mikrobiyalitlerin çok farklı olduğunu ifade ederek, "Sanki uzayda bir gezegende gibisiniz hissini veriyor. Bugün dalış yaptığımız bölge daha önce bulunmayan bir tür mikrobiyalitleri görüntülemek için suya girdik. Muhteşem görüntüler aldık. Diğer birçok bölgelerde dalışlarda yaptım ama burası kadar güzel değil. Buradaki mikrobiyalitler çok farklı sanki uzayda bir gezegende gibisiniz hissini veriyor. Onun için çok güzel görüntüler aldık. İnşallah ileride özellikle su altı fotoğrafı veya su altında film çekmek isteyen hobi yapan kişiler için çok güzel bir yer olacak burası. İnşallah turizm içinde güzel bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

Mustafa Akkuş
İHA
Mustafa Akkuş

“Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Marmara Denizi’nin 3’te 1’i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir. Göldeki pH seviyesi 9.8 civarlarında yani göl suyu alkalik karakterde. Göl tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkalik karakterdeki su çökermeyi oluşturuyor. Burada siyona bakteriler faaliyete geçiyor ve sonuçta dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Yani yerin altında 30-40 metre boyunda ağaç gibi yapılar düşünün dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde. Van Gölü dalış severler açısından bulunmaz en bakir alanlardan birisini oluşturuyor ve dalış severlerin farklı yapılar görmek istedikleri ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü’nün bu güzelliklerini ortaya çıkarmak için dalış ekibimizle beraber dalışlar gerçekleştirmekteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz Adilcevaz’ın hemen kıyısındaki devasa mikrobiyalit alanda açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan birisi. Sizinle paylaşacağımız görüntülerde göreceğiniz gibi suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalış severleri Van Gölüne bekliyoruz” dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Marmara Denizi’nin 3’te 1’i büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir. Göldeki pH seviyesi 9.8 civarlarında yani göl suyu alkalik karakterde. Göl tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkalik karakterdeki su çökermeyi oluşturuyor. Burada siyona bakteriler faaliyete geçiyor ve sonuçta dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Yani yerin altında 30-40 metre boyunda ağaç gibi yapılar düşünün dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde. Van Gölü dalış severler açısından bulunmaz en bakir alanlardan birisini oluşturuyor ve dalış severlerin farklı yapılar görmek istedikleri ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü’nün bu güzelliklerini ortaya çıkarmak için dalış ekibimizle beraber dalışlar gerçekleştirmekteyiz. İşte şu anda bulunduğumuz Adilcevaz’ın hemen kıyısındaki devasa mikrobiyalit alanda açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan birisi. Sizinle paylaşacağımız görüntülerde göreceğiniz gibi suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalış severleri Van Gölüne bekliyoruz” dedi.

En güzeli Van Gölü
HAYAT
En güzeli Van Gölü

Türkiye’deki kelebek türlerinin yarıdan fazlası Van Gölü havzasında yaşıyor
FOTOĞRAF 12
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Türkiye’de tespit edilen 400’den fazla kelebek türünden 230’unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.
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Van ve Bitlis’teki doğa fotoğrafçıları ile kelebek gözlemcileri de her yıl nisan ayı başından eylül ayı sonuna kadar olan 6 aylık zaman diliminde farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi.
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El değmemiş doğası, yüksek dağları, sulak alanları, çayır ve meraları, zengin bitki örtüsü, zirai ilaçlamanın diğer bölgelere göre daha az yapılması gibi faktörlerin Van Gölü Havzası’ndaki popülasyon ve tür çeşitliliğinin zenginliğinde önemli etmen olduğunu söyleyen Oktay Subaşı, 20 yıldır Van Gölü havzasının kelebek türlerini fotoğrafladığını belirtti.
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Subaşı, “Romanov Gelinciği”, “Step Fistosu”, “Işgın Zümrütü” ve “Zegris” gibi endemik ve değerli kelebek türlerinin Bitlis bölgesinde, “Rosenin Çokgözlüsü”, “Şehzade”, “İran Ateşi”, “Çok gözlü Van Esmeri” gibi kelebek türlerinin de özellikle Van ve çevresinde yaşadığını ifade etti. Subaşı, “Bitlis Eren Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Ayrıca amatör olarak doğa fotoğrafçılığıyla uğraşıyorum. Daha çok kelebek ve kuş gözlemciliği yapıyorum. Uzun yıllardır Van Gölü Havzasında daha çok olmak üzere kelebek türlerini fotoğraflıyorum.
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Bitlis ve Van illeri, Van Gölü havzası kelebek türleri açısından oldukça büyük zenginliğe sahip. Türkiye’deki toplam tür sayısı 430 civarında. Van Gölü havzasında ise Bitlis ve Van illerinde bu türlerin 230’a yakını görülmekte ve uçmaktadırlar. Ayrıca Van Gölü havzasının bir başka özelliği de bu bölgede uçan türlerin büyük bölümü birçok özel türe ev sahipliği yapmaktadır. Van Gölü havzasında uçan kelebeklerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin başka bölgelerinde pek görülebilen türler değil. Bu türleri bölge dışında başka yerlerde gözlem yapma şansı çok azdır.
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Bu türlerden bazılarını bahsetmek istersek mesela sadece Van ilinde görülen “Rose’nin Çokgözlüsü” kelebeği sadece Türkiye’de Van ilinde görülen bir kelebek. Yine bunların dışında bölgede görülebilen Türkiye’nin her yerinde gözlem yapma şansı olmayan önemli kelebek türleri var. Bunlar mesela Van’ın Çatak ilçesinde uçan “Şehzade kelebeği”, bunun dışında yine Bitlis ve Van’da gözlemlenebilen “Romanov Gelinciği” kelebeği, “Işgın Zümrütü” kelebeği, “Çokgözlü Van Esmeri”, “İran Çokgözlüsü” ve “İran Ateşi” gibi birçok farklı kelebek türü sadece Van ve Bitlis görülebilmektedir. Bu kelebeklerin burada uçuyor olması birçok doğa fotoğrafçısını ve kelebek gözlemcisinin bölgemizi ziyaret etmesini yol açmaktadır. Çok sayıda kelebek fotoğrafçısı ve gözlemcisi her yıl bu türleri görebilmek ve fotoğraflamak için bölgemizi ziyaret etmekteler” dedi.
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Kuraklık nedeniyle bu yıl kelebek popülasyonunda azalma olduğunu dikkat çeken Subaşı, “Fakat bu yıl bölgemizde ciddi bir kuraklık tehlikesi olduğunu gözlemliyorum. Bölgemiz 3 aydan fazla bir süredir maalesef çok az yağmur aldı. Son 2 aydır hiç yağmur yağmadı diyebiliriz. Yağmur yağmaması kelebeklerin besin bitkilerin yetişmemesine engel oldu. Arazilerde yaptığım gözlemlere baktığımda hem kelebeklerin sayıca daha az uçtuğunu gözlemlemekteyim hem de daha önce çok rahat görebildiğim bazı türleri sahada görememekteyiz. İklim değişikliğinin bunda büyük etkisi var. Havaların çok sıcak olması ve ayrıca yağmur yağmaması kelebeklerin besin bitkilerini alanda sahada pek olmamasına yol açtı. Buda kelebeklerin sayıca daha az uçtuğu ve sıcaktan dolayı normalde 15-20 gün sonra uçması gereken bazı türlerin mevsiminden önce uçtuğuna dair gözlemler yapmaktayım. Eğer yağmur yağarsa belki biraz toparlama şansı olabilir ama bu yıl pek bunun olacağını zannetmiyorum. Daha önceki yıllar sahada gözlemlemediğim bir durumla karşı karşıyayız. Yinede bölgenin kelebek zenginliğini görmek için kelebek gözlemcilerini, doğa fotoğrafçılarını her zaman bölgemize bekleriz” diye konuştu.
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Türkiye’deki kelebek türlerinin yarıdan fazlası Van Gölü havzasında yaşıyor
Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, Türkiye'de yaşayan kelebek türlerinin yarısından fazlasını barındırıyor.


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