Reyting sonuçları 3 Mart: Savaşçı, Kardeş Çocukları, Survivor, Nöbet ve Elimi Bırakma reyting rekabeti
3 Mart reyting sonuçları: Hüsrana uğradı
Reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamlarının reyting rekabetine Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma'dan sonra Nöbet de dahil oldu. Yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği Nöbet dizisi beklentileri karşılayamadı. İlk bölümden hüsrana uğrayan dizi, 6. sırada yerini aldı.
Reyting sonuçlarına göre geçen haftanın lideri Savaşçı yine ilk sırayı aldı. Kardeş Çocukları ise üçüncü oldu. Beklentileri karşılayamayan dizi Nöbet ise ilk bölümüyle hüsrana uğrayarak 6. sırada yerini aldı. İşte total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra.