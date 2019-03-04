Hayat 3 Mart reyting sonuçları Hüsrana uğradı
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Reyting sonuçları 3 Mart: Savaşçı, Kardeş Çocukları, Survivor, Nöbet ve Elimi Bırakma reyting rekabeti

3 Mart reyting sonuçları: Hüsrana uğradı

Reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamlarının reyting rekabetine Savaşçı, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma'dan sonra Nöbet de dahil oldu. Yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği Nöbet dizisi beklentileri karşılayamadı. İlk bölümden hüsrana uğrayan dizi, 6. sırada yerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları açıklandı.
Reyting sonuçları açıklandı.

Reyting sonuçlarına göre geçen haftanın lideri Savaşçı yine ilk sırayı aldı. Kardeş Çocukları ise üçüncü oldu. Beklentileri karşılayamayan dizi Nöbet ise ilk bölümüyle hüsrana uğrayarak 6. sırada yerini aldı. İşte total reyting sonuçlarına göre ilk yirmi sıra.

Reyting sonuçları:

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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
FOTOĞRAF 18
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.


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