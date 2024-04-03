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3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Üniversitemizin katkılarıyla, TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde geri sayım başladı.

12:17 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:40 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Jüri üyeleri, ödül alacak 12 filmi belirlemek için Kanyon USLA Yerleşkesinde bir araya geldi.
Jüri üyeleri, ödül alacak 12 filmi belirlemek için Kanyon USLA Yerleşkesinde bir araya geldi.

3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi katkılarıyla, TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde geri sayım başladı.

Başkanlığını İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve direktörlüğünü ise Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın üstlendiği festivalin danışma kurulunda TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer alıyor. Festivalde kazanan filmleri, jüri başkanı ve yönetmen Reis Çelik, Jüri üyeleri TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, Oyuncu Hande Doğandemir, Oyuncu/Yapımcı Selin Yeninci, Yönetmen Müge Uğurlar, Oyuncu Onur Büyüktopçu, Oyuncu Wilma Elles, Oyuncu Cansu Fırıncı, Senarist Eylem Canpolat, Yapımcı/Karikatürist Varol Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Sami Saydan belirledi.

29 Nisan – 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale, 112 ülkeden toplamda 3 bin 165 film başvuruda bulundu. Jüri üyeleri, finale kalan 40 filmi izleyerek ödül alacak 12 filmi belirlemek için İstanbul Topkapı Üniversitesi Kanyon USLA Yerleşkesinde bir araya geldi.



#TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#TAYF Kültür Sanat Derneği
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