3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti

Festivalin başkanlığını, sanat ve sanatçıyı desteklemeyi önemli bir prensip edinen İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin üstlenirken, danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer aldı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı da ilgiyle takip ettiği festivalde, kazanan yarışmacı ve diğer sponsor firmalara ödül ve plaketlerini takdim etti.

“Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Kısa film projelerini çok önemsiyoruz. Film sektörünün en önemli ve zor alanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple duyulan destek ihtiyacının da farkındayız. Sinema Genel Müdürlüğü olarak destek “verilmez”, “alınır” demek istiyoruz. Bu sebeple sektörümüze katkı sağlayacak herkese destek başvurusunda bulunma çağrısı yapıyorum”

“Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Kısa film projelerini çok önemsiyoruz. Film sektörünün en önemli ve zor alanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple duyulan destek ihtiyacının da farkındayız. Sinema Genel Müdürlüğü olarak destek “verilmez”, “alınır” demek istiyoruz. Bu sebeple sektörümüze katkı sağlayacak herkese destek başvurusunda bulunma çağrısı yapıyorum”

Prof. Dr. Emre Alkin ise yaptığı konuşmada İstanbul Topkapı Üniversitesinin sanata, sinema sektörüne bakışına dair önemli bilgiler paylaştı. İstanbul Topkapı Üniversitesinde kurulan ilk fakültenin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alkin, “Bu fakültemizde de Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz bulunuyor. Öğrenci ve akademisyenlerimizi de eser üretimi noktasında destekliyoruz. Son kurulan fakültemiz de Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı’nın vizyonu ile bu alana verdiği önem doğrultusunda İletişim Fakültemiz oldu. Sanat ve iletişim alanlarında, her zaman, ülkemize ve sanat dünyasına değer katacak icraatlar içerisinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyor, teşekkür ediyorum” sözleri ile konuşmasını tamamladı.