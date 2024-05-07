3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti

29 Nisan - 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşen festivalin direktörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın üstlendiği festivalde, Jüri Başkanı, Yönetmen Reis Çelik, jüri üyeleri; TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, Oyuncu Hande Doğandemir, Oyuncu/Yapımcı Selin Yeninci, Yönetmen Müge Uğurlar, Oyuncu Onur Büyüktopçu, Oyuncu Wilma Elles, Oyuncu Cansu Fırıncı, Senarist Eylem Canpolat, Yapımcı/Karikatürist Varol Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Sami Saydan katıldı.
Festivalin başkanlığını, sanat ve sanatçıyı desteklemeyi önemli bir prensip edinen İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin üstlenirken, danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer aldı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı da ilgiyle takip ettiği festivalde, kazanan yarışmacı ve diğer sponsor firmalara ödül ve plaketlerini takdim etti.
İtalya’dan Fransa’ya, Hindistan’dan, İran’a, Uganda’dan, Honduras’a, Tanzanya’dan, Porto Riko’ya toplam 121 ülkeden 3.165 başvuru gelen yarışmada, 4 farklı kategoride 13 ödül sahiplerini buldu.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Sanat Dünyasına Önemli Destekler Sağlıyoruz
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkin: Üniversite olarak sanata büyük önem veriyoruz
Prof. Dr. Emre Alkin ise yaptığı konuşmada İstanbul Topkapı Üniversitesinin sanata, sinema sektörüne bakışına dair önemli bilgiler paylaştı. İstanbul Topkapı Üniversitesinde kurulan ilk fakültenin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alkin, “Bu fakültemizde de Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz bulunuyor. Öğrenci ve akademisyenlerimizi de eser üretimi noktasında destekliyoruz. Son kurulan fakültemiz de Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı’nın vizyonu ile bu alana verdiği önem doğrultusunda İletişim Fakültemiz oldu. Sanat ve iletişim alanlarında, her zaman, ülkemize ve sanat dünyasına değer katacak icraatlar içerisinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyor, teşekkür ediyorum” sözleri ile konuşmasını tamamladı.
1. Serdal Altun’un Yönettiği “Kota” Filmi
2. Zeynep Sude Karabulut’un Yönettiği “Sonsuza Dek Birlikte?” Filmi
3. Hazan Beklen’in Yönettiği “İnsan Örtüsü” Filmi
1. Evrim İnci’nin Yönettiği “Duvar” Filmi
2. Serhan Doğan’ın Yönettiği “Meryem” Filmi
3. Mevlüt Karabulut’un Yönettiği “Düğün Gecesi” Filmi
1. Alicia Massez’İn Yönettiği “On The 8th Day” Filmi
2. Fleur Larcena’nın Yönettiği “Spot the Differences” Filmi
3. Uğur Savaş’ın Yönettiği “Kurdun Kutusu” Filmi
1. Ramazan Kılıç’ın Yönettiği “Tarihte Yaşanmamış Olaylar” Filmi
2. Turan Haste’nin Yönettiği “Rutubet” Filmi
3. İlayda İşeri’nin Yönettiği “Oyunbozan” Filmi
Beril Tan’ın Yönettiği “Farklı Bir Yas” Filmi