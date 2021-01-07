Hayat 3 üniversite mezunu imam namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor
AKTÜEL

3 üniversite mezunu imam namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor

3 üniversite mezunu imam namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 3 üniversite mezunu olan imam Ahmet Çelik (28), namaz sonrası çocuklara hem Kur'an-ı Kerim öğretiyor hem de matematik dersi veriyor. Öğrenciler ve köy halkı ile daha iyi iletişim kurabilmek için Zazaca öğrenen Çelik, "Hem dil öğrenmiş oldum hem de onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum. Amacımız, bulunduğumuz çevreyi yeşillendirmek, çevremizdeki insanlara bir şeyler katabilmek, başka yerlere gittiğimiz zaman da burada kalıcı eserler bırakabilmektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Çelik, üniversite yıllarında yazmaya başladığı 'Matematik ne söyler?' adlı kitabını da köyde tamamladı.
Ahmet Çelik, üniversite yıllarında yazmaya başladığı 'Matematik ne söyler?' adlı kitabını da köyde tamamladı.

İstanbul doğumlu Ahmet Çelik, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandıktan sonra öğrenimine devam ederken, 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ön Lisans Bölümü'nde okumaya başladı. Her iki üniversiteden de 2016'da mezun olan Çelik, 2017'de Genç ilçesi Servi beldesi Tarlabaşı köyüne cami imamı olarak atandı. Çelik, 2018 yılında da Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı'nı bitirdi. Köyde görevine devam eden Ahmet Çelik, namaz sonrası kalan vakitlerinde gençlere camide hem Kur'an-ı Kerim öğretmeye hem de matematik dersi vermeye başladı. Farklı derslerde de öğrencilere yardım etmeye çalıştığını belirten Çelik, "Çünkü hem dini hem de fenni ilimlerin beraber olması tüm memleketler, devletler için çok önemlidir. Burada hem manevi gelişimlerine hem de okul gelişimlerine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Köyde görevine devam eden Ahmet Çelik, namaz sonrası kalan vakitlerinde gençlere camide hem Kur'an-ı Kerim öğretmeye hem de matematik dersi vermeye başladı.

KİTAP DA ÇIKARDI

Üniversite yıllarında yazmaya başladığı 'Matematik ne söyler?' adlı kitabını da köyde tamamladığını kaydeden Çelik, "Okul yıllarımda ders aralarında hep arkadaşlarımın sorularını çözerek onlara da ders anlatıyordum. Uzun zamandır da niyetim vardı. Göreve başlamam vesile oldu. Boş zamanlarımda kitap yazma üzerine çalışmalar yaptım. Amacım sadece kitap basmak değildi. İnsanlara faydalı olmayı hedefledim. Buraya yerleştikten yaklaşık 1 yıl içinde kitabı tamamladım. Alanında uzman hocalarımıza okutturduktan sonra son halini vererek basımını tamamladık. Şu anda da kitapçılarda ve internet sitelerinde bulunabiliyor. Kitap içinde üslü sayılarla ilgili keşfettiğim bir formül de var. Patentini almadım ama öncüsü olduğumu söyleyebilirim" dedi.

ZAZACA ÖĞRENDİ

Görev yaptığı köydeki öğrenciler ve bölge halkı ile daha iyi iletişim kurabilmek için Zazaca da öğrendiğini dile getiren Çelik, "Öğrenmek bize avantaj sağladı. Öğrenciler ve cemaatle Zazaca konuşmaya başladım. Hem dil öğrenmiş oldum hem onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum. Amacımız; bulunduğumuz çevreyi yeşillendirmek, çevremizdeki insanlara bir şeyler katabilmek, başka yerlere gittiğimiz zaman da burada kalıcı eserler bırakabilmektir" diye konuştu.

ODTÜ VE İTÜ mezunu çift şehir hayatını terk etti: Fethiye'de köye yerleştiler
FOTOĞRAF 8
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ODTÜ Şehir Planlamacılığı Bölümü’nden mezun olan Burak Alsan ile İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği mezunu olan eşi Gözde Alsan, 2 çocuğuyla birlikte 4 yıl önce Ankara'daki işlerini bırakarak İzmit'in Fethiye köyüne yerleşti.
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Alsan çifti burada 60 dönüm arazide organik tarım yapmaya başlarken 3 dönüm araziye de 8 sera kurdu.
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Kaz, tavuk ve koyun beslemeye başlayan çift, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kurutup, paketleyerek yurdun dört bir yanına satıyor. Alsan çifti, Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden çiftliklerine konuk olan gönüllülerin yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllüler de çiftliğin günlük yapılması gereken işlerine yardımcı oluyor.
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Doğa ile baş başa sağlıklı bir yaşam için köye yerleştiklerini söyleyen Burak Alsan, Her zaman aklımızda olan bir şeydi ve baktık şehirde aradığımız yaşamı bulamadık, çocuklarımızı burada yetiştirip doğal beslenmek istedik. İnsanın yaptığı işin sevdiği iş olması gerekiyor. Birçok insanın hayali emekliliğinden sonra bu işleri yapmaktır. Ancak emeklilik yaşına geldiklerinde insanlar bu işi yapamayacak seviyeye gelmiş oluyorlar. Çiftlik içerisinde bitkisel, hayvansal üretimler ile paketli üretimler yapıyoruz. 80 çeşit organik ürün yetiştirebiliyoruz. Dünyanın her yerinden gönüllü kabul ediyoruz. Bu insanlar hem Türk kültürünü öğrenmiş oluyorlar hem de günlük işlerin bir parçası oluyorlar. Burada temel işleri yapıyorlar ve birkaç ay kalıyorlar. Önce ot yolma ve çapa yapıyorlar, sonra diğer işleri yapıyorlar. Günde 5 saat çalışıyorlar. Yemek ve barınma ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz” dedi.
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Yakın çevrelerinin de kendilerininki gibi bir hayat kurmayı planladıklarını ve arsalar aradıklarını söyleyen Gözde Alsan ise, “Biz hep doğada yaşam hayali kuruyorduk. O da çocukların doğumuyla oldu. Bir organik pazara gitmiştik ve sera alıp dedemin arazisinde yaşamak için yola çıktık. Bana hiç zor gelmiyor. Bazı şehir konforlarını kaybediyorsunuz. Pandemi sürecinde herkes kapısının önüne çıkamıyorken bizim hayatımız burada devam ediyor. Biz 40 yaşlarında düşünüyorduk böyle yaşamayı ama 30’lu yaşlarda başardık. Çocuklarımız bitkileri, ağaçları benden daha iyi tanıyor. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Bu bize çok iyi geliyor. Yakınlarımız bizim yaşıtlarımız gibi bir yerlere girip çalışmamızı bekledi. Fakat görünce onlar da alıştılar. Yakın arkadaşlarımızda arsalar arıyor ve böyle bir hayat kurmayı planlıyorlar” diye konuştu.
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ODTÜ VE İTÜ mezunu çift şehir hayatını terk etti: Fethiye'de köye yerleştiler
Ankara'da yaşarken, önce doğada sağlıklı bir hayat sürmeye karar veren mühendis Gözde (33) ve şehir planlamacısı Burak Alsan (34) çifti, 4 yıl önce yerleştikleri İzmit'in Fethiye köyünde organik tarım ve hayvancılık yapıyor. Gözde Alsan köyde yaşamın zor olmadığını belirterek, “Çocuklarımız bitkileri, ağaçları benden daha iyi tanıyor. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Bu bize çok iyi geliyor. Yakınlarımız bizim yaşıtlarımız gibi bir yerlere girip çalışmamızı bekledi. Fakat görünce onlar da alıştılar” dedi.

İmam hatip için söylediler: Küllerinden doğar imam hatipli
OYNAT 04:04
İmam hatip için söylediler: Küllerinden doğar imam hatipli
İmam Hatip okullarına dikkat çekmek için Isparta İmam Hatip Okulları'nda okuyan öğrenciler, "Küllerinden doğar imam hatipli" isimli parçayı seslendirdi. İmam Hatip öğrencilerinin sadece imam olmadıklarını, sosyal kültürel ve sanatsal anlamda bir okul oldukları anlatmak adına hazırlanan klipte birçok öğrenci yer aldı. Video, kısa sürede sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından izlenip paylaşıldı.


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