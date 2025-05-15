32. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması

Finale kalan ve 21-22 Mayıs tarihlerinde MEF Okulları Ulus Kampüsünde sergilenecek projelerden bazıları şöyle:





“STETOSKOPLA KALP HASTALIKLARINI TESPİT EDEN AKILLI SİSTEM:

YAPAY ZEKÂ KALBİ DİNLEDİ: %97 BAŞARIYLA TEŞHİS”

Yapay Zeka alanında finale kalan projelerden “SPEKTRA: STETOSKOP TABANLI PORTATİF ELEKTRONİK KALP TANI VE RİTİM ANALİZİ” projesi, kalp hastalıklarının tespiti anlamında hem toplumsal hem de teknolojik bir buluş olarak dikkat çekiyor.

İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ





“LİSELİ GENÇ BİLİM İNSANLARI EJDER MEYVESİNDEN SİNİR İYİLEŞTİRİCİ HİDROJELLER GELİŞTİRDİ.”

Kimya alanında finale kalan projelerden “SİNİR HASARI İYİLEŞMESİNDE ETKİLİ, ANTİMİKROBİYAL VE İLETKEN ÇAPRAZ BAĞLI FİLM İSKELELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” dikkat çeken projelerden...

BAYRAMPAŞA BİLİM MERKEZİ





BALIN GERÇEKLİĞİ ARTIK TELEFONLA ÖLÇÜLEBİLECEK!

Kimya alanında finale kalan projelerden bir diğeri ise “GIDA TAĞŞİŞİNDE KOLORİMETRİK YÖNTEM YAKLAŞIMI: BAL KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANMASI” projesi, Gıda sahtekârlığına karşı geliştirilen renk temelli kolorimetrik analiz yöntemi sayesinde balın fruktoz oranı telefonla tespit edilebiliyor.

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ

















“TÜRKIYE’NİN İLK UZAY HAVASI TAHMİN PLATFORMU”

Yapay Zeka alanında finale kalan projelerden bir diğeri ise “Katmanlı Makine Öğrenmesi Modelleriyle Jeomanyetik Fırtına İndeksi Kp Tahmini ve Yeni Faydalı Fonksiyon Önerisi” projesi, bir çok ilki barındırmasıyla öne çıkıyor.

TÜBİTAK FEN LİSESİ





“MEYVE SUYU İLE ÇALIŞAN KALP PİLİ!

LİSE PROJESİ SAĞLIKTA DEVRİM YARATABİLİR”

Fizik alanında finale kalan projelerden “YENİ BİR İLETKEN TASARIMI İLE Q-İLETKENLİ BİYOPLASTİK PİL VE KALP PİLİ BATARYA MODELİ” Kalp pili gibi kritik bir tıbbi cihaz için alternatif batarya çözümü sunmasıyla, sağlıkta devrim yaratabilecek bir proje olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL FUAT SEZGİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ





“MİKROPLASTİK KÂBUSUNA EVDE SON! LİSELİLERDEN ÇIĞIR AÇAN DEDEKTÖR”

Fizik alanında finale kalan projelerden bir diğeri ise EV TIPI KULLANIMA UYGUN MOBIL MIKROPLASTIK DEDEKTÖRÜNÜN TASARIMI, LAZER DIFRAKSIYONU ILE KARAKTERIZASYONU VE OPTIMIZASYONU; taşınabilir, ekon omik ve kullanıcı dostu bir cihaz önerisi olarak dikkat çekiyor.





ÖZEL ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ

“İLAÇSIZ İLTİHAP TEDAVİSİ Mİ GELİYOR? LİSELİLER YENİ MOLEKÜL GELİŞTİRDİ.”

Biyoloji alanında finale kalan projelerden “BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN GÜÇLÜ ADIM: POTANSİYEL ANTİ-İNFLAMATUAR VE ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DOCKİNG ÇALIŞMALARI” kronik bir sağlık sorununa çözüm odaklı yaklaşımı ile öne çıkıyor.

İZMİR FEN LİSESİ





SAĞLIKLI BESLENMEYE JELLEŞEN ÇÖZÜM:

SİYAH HAVUÇ BUZDOLABINDA UNUTULDU, SAĞLIK BARINA DÖNÜŞTÜ!

Biyoloji alanında finale kalan projelerden bir diğeri ise “SİYAH HAVUÇ (DAUCUS CAROTA L.SSP. SATİVUS VAR. ATRORUBENS ALEF.) SUYUNUN SOĞUKTA JELLEŞME ÖZELLİĞİNİN KEŞFEDİLEREK FONKSİYONEL BAR ÜRETİLMESİ VE ÜRETİLEN BARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ” projesi, sağlıklı atıştırmalık alanına farklı bir bakış açısı getiriyor.



