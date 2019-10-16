38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

Onur yazarı Adnan Özyalçıner

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşisi Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşecek.

Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.

Edebiyatımızda 50 Kuşağı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Zeynep Oral yönetiminde “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Metin Celâl yönetiminde “Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetiminde “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Doğan Hızlan yönetiminde “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alınacak.

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İlk Kitabım TÜYAP’ta

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi başlıklarını hayata geçiriyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde otuz bir ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yayıncılar Birliği TÜYAP’ta

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, fuarın 2 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak açılış töreni ardından aynı gün “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı söyleşide yayıncılarla buluşacak.

Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım 2019 Pazar günü Susanne Lux, “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”; Frank Kühne ise “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.

İllüstratörler buluşması ve sektörel etkinlikler

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen “İllüstratör-Yayıncı Buluşması” etkinliği bu yıl da gelişerek devam ediyor. Kapalı bir buluşma şeklinde gerçekleşecek etkinlik, illüstratörlerin doğrudan yayıncılara ulaşmasına ve yayıncıların da yeni illüstratörlerle buluşmasına olanak sağlayacak. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek bir diğer sektörel etkinlik ise yayıncılık alanında bağımsız çalışanların buluşması olacak. Buluşma, grafiker, editör, dizgici ve çevirmen gibi sektörün bileşenlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yayınlama özgürlüğü ödül töreni TÜYAP’ta

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni 7 Kasım 2019 Perşembe günü TÜYAP’ta gerçekleştirilecek.

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Fuarın uluslararası konukları

İstanbul Kitap Fuarı, program kapsamında birbirinden değerli uluslararası konukları ağırlayacak. 2 Kasım’da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Balkan edebiyatı üzerine konuşulacak. 3 Kasım’da TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan’dan gelen yazar ve şairler eşlik edecek. 9 Kasım’da Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen etkinlikte Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago üzerine kitapseverlerle söyleşecek. Dünyada gerilimin kraliçesi kabul edilen Tess Gerritsen, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitaplarını imzalayacak. Mehring Yayıncılık tarafından 10 Kasım’da düzenlenen video konferans ile Amerikalı David North “21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm” üzerine okurlarıyla söyleşecek.

Çocuk ve gençlik rtkinlikleri

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.

Biletinizi online satın alabilirsiniz

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu İstanbul Kitap Fuarı’nın giriş ücreti 10 TL. Onbinlerce kitaba, yüzlerce yazara ulaşmak için fuar alanında sıra beklemeden biletinizi online satın alabilirsiniz. Fuara, web sitemizden ve fuar girişindeki bankolardan satın aldığınız biletlerle giriş yapabilirsiniz.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecektir. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın etkinlik programının tamamını görmek için tıklayınız.

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