4. Ümraniye Kitap Fuarı 15 Kasım'da kapılarını açacak

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kitap Fuarı’yla ilgili, "Kitap fuarımızı dördüncü kez düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üç yıl boyunca düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören fuarımız, Ümraniye’nin markalarından biri haline geldi. Bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçi, yüzlerce yazarla bir araya geldi. Bu yıl da yine Türkiye’nin önde gelen kalemlerini Ümraniye’de okuyucularla bir araya getireceğiz. Düzenleyeceğimiz söyleşi ve konferanslarla da önemli konuları ele alacağız" dedi.