4. Ümraniye Kitap Fuarı 15 Kasım'da kapılarını açacak

Ümraniye Kitap Fuarı, dördüncü kez “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla 18 Kasım’da kapılarını açacak.
İlki 2019’da yapılan ve Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Ümraniye Kitap Fuarı, dördüncü kez “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla 18 Kasım’da kapılarını açacak. 26 Kasım’a kadar devam edecek olan fuarda Türkiye’nin önde gelen 100’ü aşkın yayınevi yer alacak.
"Türkiye’nin önde gelen kalemleri Ümraniye’de okuyucularla bir araya gelecek"
Ümraniye Kitap Fuarı’nın yalnızca Ümraniye ve İstanbul’un değil, Türkiye’nin de önde gelen kitap fuarlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Yıldırım, tüm kitapseverleri 4. Ümraniye Kitap Fuarı’na davet etti.