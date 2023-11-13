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4. Ümraniye Kitap Fuarı 15 Kasım'da kapılarını açacak

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Ümraniye Kitap Fuarı, 18 Kasım’da Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ile yazarları Santral Etkinlik Alanı’nda okuyucularla buluşturacak.

12:24 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:25 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ümraniye Kitap Fuarı, dördüncü kez “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla 18 Kasım’da kapılarını açacak.

Ümraniye Kitap Fuarı, dördüncü kez “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla 18 Kasım’da kapılarını açacak.

İlki 2019’da yapılan ve Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Ümraniye Kitap Fuarı, dördüncü kez “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla 18 Kasım’da kapılarını açacak. 26 Kasım’a kadar devam edecek olan fuarda Türkiye’nin önde gelen 100’ü aşkın yayınevi yer alacak.

Organizasyon kapsamında kültür-sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının önemli isimleri kitapseverler ile buluşacak. İmza etkinliği, söyleşi ve konferansların düzenleneceği 4. Ümraniye Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ise geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Prof. Dr. Nabi Avcı olacak.

"Türkiye’nin önde gelen kalemleri Ümraniye’de okuyucularla bir araya gelecek"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kitap Fuarı’yla ilgili, "Kitap fuarımızı dördüncü kez düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üç yıl boyunca düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören fuarımız, Ümraniye’nin markalarından biri haline geldi. Bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçi, yüzlerce yazarla bir araya geldi. Bu yıl da yine Türkiye’nin önde gelen kalemlerini Ümraniye’de okuyucularla bir araya getireceğiz. Düzenleyeceğimiz söyleşi ve konferanslarla da önemli konuları ele alacağız" dedi.

Ümraniye Kitap Fuarı’nın yalnızca Ümraniye ve İstanbul’un değil, Türkiye’nin de önde gelen kitap fuarlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Yıldırım, tüm kitapseverleri 4. Ümraniye Kitap Fuarı’na davet etti.

Her gün Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuar, 26 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.
#Ümraniye Belediyesi
#Nabi Avcı
#Kitap fuarı
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