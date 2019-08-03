Hayat 5 bin yıllık bebek mezarı ziyaretçilerin ilgi odağı
KÜLTÜR SANAT

5 bin yıllık bebek mezarı ziyaretçilerin ilgi odağı

Amasya Arkeoloji Müzesinde sergilenen 5 bin yıllık çömlek mezarlar müzeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Amasya’ya turlarla ve bireysel olarak gelen yerli ve yabancı turistler, 5 bin yıllık bebek mezarını görmeden müzeden ayrılmıyor.

Haber Merkezi IHA
Amasya Arkeoloji Müzesinde sergilenen 5 bin yıllık çömlek mezarlar.
Amasya Arkeoloji Müzesinde sergilenen 5 bin yıllık çömlek mezarlar.

2007 yılında Amasya’da yapılan kazılar sonucu bulunan ve Amasya Arkeoloji Müzesinde sergilenen 2 yetişkin, 2 çocuğun bulunduğu 5 bin yıllık çömlek mezarları, müzede bulunan 23 bin tarihi eser arasında en çok ilgiyi görüyor. Mezarları görmek için İstanbul’dan gelen Hanife Doğan, “İlk defa gördük, baya etkilendik. Bu zamana kadar bu şekilde korunması cidden çok güzel. Yani etkilendik, çok etkilendik duygulandık. İyi ki de gelmişiz, görmüşüz” dedi.

Çömleklerin içine defin işlemini gerçekleştiriyorlardı

Amasya Arkeoloji Müze Müdürü Celal Özdemir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “2007 yıllarında Amasya Müze Müdürlüğü Amasya-Mecitözü karayolunun yaklaşık 25. kilometresinde Doğantepe beldemiz vardı. Şu anda günümüzde Doğantepe köyü diye geçiyor. Bu köyün bir höyük üzerinde yerleştiğini biliyorduk. 2007 yılında Müze Müdürlüğü başkanlığında, benim başkanlığımda kazılar gerçekleştirdik. Biz bu kazılarda Doğantepe’nin öneminin çok daha büyük olduğunu gördük. Bunun da gerekçesi Kalkolitik dönemden hatta Genç Neolitik dönemden Osmanlı'ya kadar, Cumhuriyet'e kadar hiç kesintisiz bir iskan olduğunu gördük. Bu kazıda açtığımız bir açmada en son Kalkolitik döneme gelmiştik. Kalkolitik dönemde o günkü insanların konutlarını yani evlerinin tabanlarının altına burada görmüş olduğumuz çömleklerin içine defin işlemi yani pitos mezar dediğimiz gömü sistemini uyguladıklarını gördük.
  • Bizim için ilginç olan bir aile mezarıydı, muhtemelen o konutta günümüzden 5-6 bin yıl önce yaşayan insanların oturduğu binanın altındaki aile mezarlığıydı. Bir tanesi ebeveyn, anneleriydi. Diğerleri de yetişkin erkek bireyler vardı ve bunların ortasında bir tane küçük çömlek mezara denk geldik. Bunun 2,5-3 yaşlarında bir bebeğe ait olduğunu ve en ilginç olanı da yine hoker tarzı dediğimiz yani cenin pozisyonu dediğimiz bebeklerin ana rahmindeki durduğu yani dizler ve karına çekik dediğimiz şekilde defnedilmiş bir bebek mezarına denk geldik. Temizlediğimizde bu bebeğin kemikten yapılmış kolye ve boyun kolyesi be bilekliğinin olduğunu gördük. Bizim Amasya Müzesinin arkeoloksiyonunda 5 bin yıllık bebeğimiz ve kullandığı yanında objeleriyle birlikte o günkü kullandığı pişmiş topraktan yapılmış muhtemelen süt veya su içtiği kapıyla birlikte bulduğumuz şekilde teşhir ediyoruz. Biz Amasya’ya gelen misafirlerimizi Amasya Arkeoloji Müzesinde 5 bin yıllık bebeğin birebir canlı bir şekilde görmelerini tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz”

Amasya Arkeoloji Müzesini 2019’un ilk 6 ayında 55 bin kişi ziyaret etti.

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
HAYAT
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Müze değil çay evi
HAYAT
Müze değil çay evi

Kum heykellere Orta Doğulu turist ilgisi
HAYAT
Kum heykellere Orta Doğulu turist ilgisi
Türk zırhlı Ejder Yalçın

Türk zırhlı Ejder Yalçın

Türk zırhlı personel taşıyıcıları, Özbekistan askeri birimlere teslim edildi.
PKKya hava operasyonu

PKK'ya hava operasyonu

Haftanin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Düşüşünüüçüncü aya taşıdı

Düşüşünü
üçüncü aya taşıdı

​Güvercin tutum yukarı yönlü hareketi önledi.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Devleri <br>geride bıraktı

Devleri
geride bıraktı

​UEFA, en başarılı Türk takımını açıkladı.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.

MİT ve polisten <br>ortak operasyon

MİT ve polisten
ortak operasyon

PKK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandı.

İsimleri<br>teşhir edilecek

İsimleri
teşhir edilecek

​250 bin TL ve üzeri borcu olanlar için tarih açıklandı

Adayını geri çekti

Adayını geri çekti

​ABD Başkanı Trump, DNI adayını 5 gün önce açıklamıştı.
92 ilaç<br>daha listede

92 ilaç
daha listede

Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı artıyor.
12 günlük<br>eziyet sona erdi

12 günlük
eziyet sona erdi

​Aşırı sıcaktan fenalaşan şoförler olmuştu.
Kozmik odada<br>neler yaşandı?

Kozmik odada
neler yaşandı?

​Yeni Şafak alarma geçiren olayın ayrıntılarına ulaştı.​
Washington-Tahran<br>köprüleri attı

Washington-Tahran
köprüleri attı

İranlı diplomatlar muhtemel etkileri değerlendirdi.
7 ile yağış uyarısı

7 ile yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.