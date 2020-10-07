6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu

Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 6 Ekim Salı günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, reyting sonuçları ile ilgili son durum ve güncel haberler! 6 Ekim 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 6 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

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6 Ekim akşamında Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, EDHO, Masumlar Apartmanı ve Menajerimi Ara kıyasıya mücadele verdi. İşte dünün reyting sonuçları...

6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları saat 11.00'da açıklanacak.