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6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu

6 Ekim Salı günü televizyonda en çok izlenen ve reyting alan program ve diziler belli oldu. Özellikle televizyon gündemini takip eden vatandaşlar, 6 Ekim reyting sonuçlarını ve kimin birinci olduğunu araştırıyor. 6 Ekim akşamında Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, EDHO, Masumlar Apartmanı ve Menajerimi Ara kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Reyting sonuçları ile hangi dizi birinci oldu? İşte dün akşamın reyting sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 6 Ekim Salı günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, reyting sonuçları ile ilgili son durum ve güncel haberler! 6 Ekim 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 6 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

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6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları saat 11.00'da açıklanacak.

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