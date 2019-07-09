Hayat 63 yıl önce keşfine katkı sağladığı anıtın kazısında işçi oldu
KÜLTÜR SANAT

63 yıl önce keşfine katkı sağladığı anıtın kazısında işçi oldu

Kırşehir'de yaşayan 79 yaşındaki Ahmet Çetin, çocukluğunda bulunmasına vesile olduğu Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen "Malkaya" yazı anıtı etrafında başlatılan kazılarda işçi olarak çalışmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Ahmet Çetin
Ahmet Çetin

Anadolu'da 1950'li yıllarda tarihi eser araştırmaları yapan Alman bilim insanı Helmuth Bossert'in, Karalar köyünde 15-16 yaşlarındaki bir gence kaya yazı anıtının yerini sormasıyla Hitit döneminden kaldığı tahmin edilen "Malkaya" yazı anıtı bulundu.

Buradaki incelemesini tamamlayan Bossert, gösterdiği ilgi ve emeğinden dolayı Ahmet Çetin'e o zamanın parasıyla 2,5 kuruş verdi. Aradan geçen 63 yıldan sonra Ahmet Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığının Malkaya çevresinde başlattığı kurtarma kazısında işçi olarak çalışmaya başladı.

Kazının bilimsel danışmanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk, yaptığı açıklamada, Kırşehir Müze Müdürlüğünün başkanlığında Malkaya'da yürütülen çalışmalara kayanın çevresinin temizliğiyle başladıklarını söyledi.

Yabancı bilim insanlarına yol göstermişti

Kazı çalışmaları için işçi de çalıştırdıklarını ifade eden Baştürk, bunlardan birisinin de Malkaya ile ilgili ilginç bir hikayesi bulunan Ahmet Çetin olduğunu belirtti.

Alman bilim insanı Bossert'in araştırma için Kırşehir'e geldiğinde bir gencin ona Malkaya'nın yerini gösterdiğini ifade eden Baştürk, "Malkaya anıtı, 1956'da Bossert tarafından tespit edilmiş bir kaya. Bizim de en yaşlı işçimiz Ahmet Amca. Ahmet Amca bu kayanın bulunmasında yabancı bilim insanlarına yol gösterip rehberlik yapmış. Alman bilim insanı Bossert 1956'da buraya geldiğinde ona burayı gösteren amcamız aynı zamanda işçimiz" diye konuştu.

Ahmet Çetin de 15-16 yaşlarındayken köye gelen bir yabancının kendisine yer sorduğunu dile getirdi. Malkaya'nın yerini soran kişinin Alman bilim insanı Bossert olduğunu daha sonra öğrendiğini anlatan Çetin, "15 yaşlarımdayken yabancı biri gelip bana Malkayası'nin yerini sordu. Ben de 'Yağmurlu yoluna doğru giderseniz orada görürsünüz' diye yerini tarif ettim. Beni arabalarına aldılar. Yerini gösterdim. Geri gelirken ailemin ekin işlediği yere bırakarak 2,5 kuruş verdiler. İnceleme yaptıktan sonra aynı gün geri gittiler. Bir daha da onları görmedim" dedi.

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