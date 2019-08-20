Hayat 8 yaşındaki çocuğun şaşırtan hobisi
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8 yaşındaki çocuğun şaşırtan hobisi

Antalya'nın Finike ilçesinde oturan Muhammet Güler (8) birçok padişah, ünlü devlet adamı, ses ve sinema sanatçısının biyografileri ile 81 ilin plakasını ezbere bilmesiyle kendisine hayran bırakıyor.

Haber Merkezi DHA
Muhammet Güler
Muhammet Güler

Finike'de oturan 8 yaşındaki Muhammet Güler'in hayranlık uyandıran hobisi çevresinde şaşkınlık yaratıyor. 7 yaşındayken, padişahların, ünlü devlet adamlarının, ses ve sinema sanatçılarının biyografilerini araştırmaya başlayan Muhammet Güler, doğum tarihleri, ölüm tarihleri, nerede doğdukları gibi bilgileri ezberledi. Muhammet Güler, Türkiye'deki illerin plakalarını da ezberledi.

Satranç oynamayı çok seven Muhammet Güler'i durumu arkadaşlarının da dikkatini çekiyor. Arkadaşlarının akıllarına gelen sanatçıyı sorduğu Muhammet Güler anında cevaplıyor. Kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Ahmet Güler, ev ortamında kardeşine Müslüm Gürses'i sorarken; Muhammet, ünlü sanatçının asıl adının Müslüm Akbaş olduğunu hatırlatıyor. Padişahlardan, devlet adamlarına kadar birçok soruyu yanıtlayan Muhammet, 81 ilin plakalarını da takılmadan söylüyor.

Araştırmaya başladı

İnşaat işçisi olan baba Ferman Güler, çocuğunun bu yeteneğini ilk defa satranç öğretmeninin fark etmesiyle öğrendiğini ve şaşırdığını belirterek, "2018 yılında 'Ne iş olsa yaparım be abi' adlı kitabım çıktı. O dönem kitabımla beraber sosyal medyada ünlülerin doğum ve ölüm tarihlerini, sanata başlama tarihlerini paylaşıyordum. Sanırım bu da biraz etkiledi çocuğu. Sonrasında ilgi duyarak araştırmaya başladı" dedi.

Önce Kemal Sunal'ı öğrenerek başladı

Okula 5.5 yaşında başlayan ve bu yıl 4'üncü sınıfa gidecek olan Muhammet Güler de hobisinin, ikinci sınıfa giderken, 14 Aralık 2017 tarihinde öğretmeninin verdiği ödevle babasının sosyal medya paylaşımlarını takip etmesiyle başladığını anlattı. Muhammet Güler, "İkinci sınıftayken öğretmenimiz bir ödev verdi. Bu ödev, Hababam Sınıfı'ndaki oyunculardan birisinin hayatını araştırmaktı. Ben de akşam olunca babama bu filmin oyuncularını bilip bilmediğini sordum. Bildiğini söyledi. Önce Kemal Sunal'ı öğrenerek başladım. Babamın paylaşımlarını da takip ediyordum. Sonra tarihi kişiler ve sanatçıları araştırmaya başladım" diye konuştu.

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