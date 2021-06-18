Hayat 80 yaşındaki adam hastanede kontrolden çıktı Restoranda haşlama yerken boğularak öldü
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80 yaşındaki adam hastanede kontrolden çıktı: Restoranda haşlama yerken boğularak öldü

Trabzon’da hastaneye kontrole giden 80 yaşındaki Kadir Sarıçiçek hastanenin karşısında bir restorana giderek yemek yemek istedi. Haşlama isteyen Sarıçiçek, yemek soluk borusuna kaçınca nefes alamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
80 yaşındaki adam hastanede kontrolden çıktı: Restoranda haşlama yerken boğularak öldü
80 yaşındaki Kadir Sarıçiçek

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kontrol amaçlı giden 80 yaşındaki Kadir Sarıçiçek, işlerinin bitmesinin ardından haşlama yemek için hastanenin karşısındaki bir lokantaya girdi.
Haşlama yerken bir anda fenalaşan Sarıçiçek’ın soluk borusu tıkandı. Nefes alamayan Sarıçiçek’e ilk müdahaleyi lokantada bulunanlar yaptı. Soluk yolu açılamayan Sarıçiçek hayatını kaybetti.

Sarıçiçek’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Akçaabat ilçesi Uğurlu Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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